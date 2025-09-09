A- A+

tecnologia Novo iPhone 17 é tão fino quanto o comprimento de um grão de arroz cru

O iPhone 17 foi lançado nesta terça-feira, dia 9, em Cupertino, na Califórnia, por Tim Cook, CEO da Apple. Confirmando os rumores, a empresa anunciou o novo modelo ultrafino, com camadas de titânio e significativamente mais fino que o modelo tradicional do iPhone 17 - sua espessura tem apenas 5,6 milímetros.

É o modelo mais resistente já feito pela empresa, informou Cook. Para efeito de comparação, o comprimento de um grão de arroz cru é entre 6mm e 7mm.

O modelo também conta uma nova estrutura de câmera traseira. O iPhone 17 Air tem o chip A 19Pro, uma potência até então restrita apenas a linha Pro.

Os novos modelos de iPhone lançados nesta terça-feira contarão apenas com tecnologia e-sim, ou seja, possui apenas chip virtual. Sendo assim, não há espaço para entrada de chip físicos.

A ideia é, com a extinção do chip físico, abrir mais espaço interno para bateria e permitir maior durabilidade do aparelho. A empresa destacou ainda que o e-sim traz mais facilidades para os usuários ao redor do mundo.

Os novos modelos Pro chegam em três cores: Prata, Azul Profundo e Laranja Cósmico.

Segundo a Apple, o design adota uma solução inédita de resfriamento com material que garante maior eficiência térmica, oferecendo 20 vezes mais condutividade do que o titânio, utilizado em gerações anteriores.

Em termos de desempenho, a Apple afirma que o iPhone 17 Pro entrega até 40% mais performance sustentada em comparação ao iPhone 16 Pro, reforçando a aposta em potência e eficiência térmica.

