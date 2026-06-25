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benefício Novo lote do antigo PIS/Pasep começa a ser pago; veja quem tem direito ao ressarcimento Trabalhadores e herdeiros podem consultar valores esquecidos e solicitar saque pela Caixa

Os trabalhadores que ainda possuem recursos no antigo Fundo PIS/Pasep começam a receber, nesta quinta-feira (25), um novo lote de pagamentos referentes aos chamados “valores esquecidos”. Nesta etapa, serão contempladas as pessoas que solicitaram o ressarcimento até o dia 31 de maio.

Segundo o governo federal, quem fizer o pedido até o próximo dia 30 de junho terá o pagamento liberado em 27 de julho, conforme o calendário oficial divulgado pelo Ministério da Fazenda.

O antigo Fundo PIS/Pasep foi criado para formar uma reserva financeira destinada a trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988. O benefício é diferente do abono salarial pago atualmente aos trabalhadores que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa.

De acordo com estimativas do governo, o valor médio disponível para saque é de aproximadamente R$ 2,8 mil por beneficiário, embora o montante varie conforme o tempo de trabalho e os salários recebidos à época. Os recursos foram corrigidos pela inflação.

A consulta pode ser feita por meio da plataforma Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. Para acessar o sistema, é necessário possuir uma conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

Além dos próprios trabalhadores, herdeiros de beneficiários falecidos também podem solicitar o ressarcimento, desde que apresentem a documentação exigida pela Caixa Econômica Federal.

O pedido pode ser realizado diretamente em uma agência da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS. Após a solicitação, a instituição financeira analisa a documentação e encaminha as informações ao Ministério da Fazenda, responsável pela liberação dos recursos.

O governo alerta que os valores não reclamados até setembro de 2028 serão incorporados definitivamente ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque posterior.

Criado na década de 1970, o Fundo PIS/Pasep foi extinto em 1988 e substituído pelo atual modelo de abono salarial. Em 2020, os recursos não sacados foram transferidos para o FGTS e, posteriormente, para uma conta administrada pelo Tesouro Nacional, permanecendo disponíveis para ressarcimento aos trabalhadores e seus herdeiros.

Para consultar se tem dinheiro esquecido, clique aqui

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