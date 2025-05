A- A+

Tecnologia Novo navegador da Opera traz IA integrada que cria jogos e desenvolve sites do zero Nova ferramenta ainda não tem preço ou limites de uso definidos

A norueguesa Opera está lançando nesta quarta-feira o Opera Neon, seu primeiro navegador com agentes de inteligência artificial (IA) embarcados.



O novo software promete ir além da navegação tradicional e entender a intenção do usuário para executar tarefas automaticamente — como preencher formulários, fazer reservas ou compras online — por meio de um recurso chamado Browser Operator.



A ferramenta também pode criar automaticamente jogos, documentos ou até mesmo desenvolver um site completo — o navegador se encarrega de pesquisar, desenhar e construir os produtos.

Henrik Lexow, diretor sênior de produtos de IA da Opera, diz que o navegador torna-se, com o novo produto, um “colaborador” do usuário.





— Ele deixa de ser apenas uma ferramenta para visualizar páginas e passa a navegar com você, ou até por você, tomar ações em seu nome e ajudar você a concluir tarefas. O que realmente diferencia o Neon de outros navegadores com IA é que ele foi projetado para ser um colaborador. Você não está apenas acessando ferramentas com IA integradas; está trabalhando com agentes de IA para realizar tarefas e criar.

Entre os recursos do Neon, destacam-se três pilares principais:

Neon Chat: é o assistente que compreende o contexto da navegação e oferece respostas confiáveis, sugestões proativas, ajuda em pesquisas e suporte em tarefas. Pode buscar informações na web, interpretar o conteúdo da página visitada e atuar de forma contextual, como um chat com IA totalmente integrado à experiência do navegador.

Neon Do: a ferramenta que automatiza tarefas diretamente nas páginas. Ao compreender o conteúdo por meio da representação textual, consegue preencher formulários, fazer reservas ou realizar compras com mais segurança e privacidade, já que os dados não saem do dispositivo do usuário.

Neon Make: é o motor criativo do navegador. Com tecnologia de IA de última geração, transforma ideias em resultados práticos, como sites, sistemas, relatórios e até jogos interativos.

A interface foi desenhada para facilitar o acesso a esses recursos. As abas “Chat”, “Do” e “Make” aparecem na lateral da tela, sempre à mão.

— Quando você quiser que o Neon crie algo, pode digitar um comando de texto na área do ‘Make’. A interface do Chat funciona como uma janela de conversa convencional. No ‘Do’, você vê a descrição das ações que o Neon está executando ao lado da página em que ele está atuando. Já o ‘Make’ oferece uma área para comandos e uma interface que chamamos de ‘Computador do Neon’, que mostra o que está sendo criado.

O Opera ainda não divulgou o preço nem os limites de uso do Neon.

