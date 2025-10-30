A- A+

negócios Novo Nordisk faz oferta de US$ 6,5 bi para adquirir farmacêutica americana Metsera Empresa tenta superar a Pfizer, que já havia feito acordo com a mesma empresa

A fabricante dinamarquesa de medicamentos Novo Nordisk ofereceu cerca de US$ 6,5 bilhões para adquirir a startup americana de obesidade Metsera, buscando superar um acordo já firmado com a Pfizer e consolidar sua posição no mercado de medicamentos para perda de peso.

A Metsera considerou a nova oferta superior a da Pfizer, que havia aceitado em setembro.

A fabricante do Ozempic apresentou uma proposta não solicitada para adquirir a Metsera por US$ 56,50 por ação em dinheiro, informou em comunicado nesta quinta-feira, confirmando uma reportagem anterior da Bloomberg News.

O preço de compra pode aumentar em até US$ 21,25 por ação — ou US$ 2,5 bilhões no total — se determinadas metas forem atingidas.

A empresa dinamarquesa está, portanto, oferecendo um valor total de até US$ 77,75 por ação, incluindo pagamentos condicionais por marcos futuros — 11% acima do valor máximo da oferta da Pfizer, de US$ 70 por ação.

A proposta da Novo Nordisk está atualmente sob análise do conselho da Metsera, segundo o comunicado.

Em comunicado, a Pfizer afirmou que a tentativa da Novo de sabotar o acordo é "irresponsável" e uma forma de abusar de sua posição dominante no mercado. A medida é uma tentativa de "suprimir a concorrência, violando a lei, ao assumir o controle de uma empresa americana emergente", disse a Pfizer em comunicado.

A investida sobre a Metsera é o movimento mais recente da Novo Nordisk, que, sob a liderança do CEO Maziar Mike Doustdar, busca retomar a liderança da empresa no segmento de medicamentos para perda de peso.

Desde que assumiu o comando, Doustdar anunciou milhares de demissões, fechou um acordo de US$ 5 bilhões para comprar a fabricante de medicamentos para doenças hepáticas Akero Therapeutics, e afirmou que a empresa precisa melhorar sua execução em todas as frentes.

“A Novo Nordisk está mostrando sua força”, disse Per Hansen, economista de investimentos da Nordnet AB, por e-mail. “Eles estão apostando tudo na expansão do portfólio. A consequência é que estão comprometendo uma parte significativa de sua margem financeira.”

A Bloomberg News relatara anteriormente que a Novo Nordisk havia retornado com uma oferta aprimorada pela Metsera, melhorando tanto o valor quanto a estrutura da proposta.

A Novo Nordisk informou que o pagamento em dinheiro seria feito na assinatura do contrato, em troca de ações preferenciais sem direito a voto, representando 50% do capital social da Metsera.

Os direitos de valor contingente — referentes aos pagamentos futuros por marcos atingidos — seriam emitidos no fechamento do acordo, em troca das ações restantes.

Batalha contra obesidade

A Pfizer havia anunciado em setembro um acordo para adquirir a Metsera por US$ 47,50 por ação, equivalente a um valor empresarial de US$ 4,9 bilhões, com potencial de mais US$ 22,50 por ação em pagamentos condicionais, caso certas metas fossem alcançadas.

As ações da Metsera quase triplicaram em 2025, chegando a US$ 52,21, o que deu à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 5,5 bilhões no fechamento de quarta-feira.

O mercado de medicamentos contra a obesidade deve atingir US$ 100 bilhões até 2030, o que tem levado grandes farmacêuticas a adquirir empresas menores com moléculas promissoras.

A Metsera, uma das várias apostas de nova geração em obesidade, está desenvolvendo diversos medicamentos experimentais para perda de peso, incluindo uma injeção que pode ser administrada com menor frequência do que os fármacos líderes de mercado da Novo Nordisk e da Eli Lilly & Co.

O medicamento da Metsera pertence a uma classe chamada análogos de amilina de longa duração.

A amilina tem surgido como uma opção potencialmente mais suave em comparação com os medicamentos GLP-1, como Wegovy e Zepbound, que podem causar altas taxas de efeitos colaterais, incluindo náusea e vômito.

A Novo Nordisk está em meio a uma reorganização interna enquanto tenta recuperar a liderança em um mercado que ela própria ajudou a criar.

O boom dos medicamentos para emagrecimento provocou uma disparada nas ações da Novo Nordisk, que por um breve período a tornou a empresa mais valiosa da Europa — mas isso foi seguido por uma queda, quando rivais como a Eli Lilly ganharam espaço no mercado.

