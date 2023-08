A- A+

BRASIL Novo PAC terá sete eixos; veja como programa será organizado Pacote de investimentos do governo Lula será lançado nesta sexta

A nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que será lançada nesta sexta-feira (11) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em evento no Rio de Janeiro, está dividida em sete eixos.

A expectativa é ter cerca de dois mil projetos. Do lado dos estados, o desenho do programa teve, como ponto de partida, uma lista de 417 obras e projetos apresentados pelos 27 governadores em janeiro. Essa lista foi reduzida para cerca de 350. Veja quais são:

Transportes

Serão rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovia.

Infraestrutura urbana

Aqui estará o programa Minha Casa, Minha Vida, financiamento habitacional, urbanização de favelas, mobilidade urbana, gestão de resíduos sólidos, prevenção de desastres (contenção de encostas e drenagem urbana).

Água para todos

Nesse eixo, estão programas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, infraestrutura hídrica e revitalização de bacias hidrográficas.

Inclusão digital

Os projetos dessa faixa incluem conectividade de escolas e unidades de saúde, infovias, os sistemas 4G e 5G, TV digital 3.0, serviços postais e satélites.

Transição energética

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vê na transição energética um dos principais focos de desenvolvimento do país nos próximos anos. Nesse eixo do PAC estarão programas de geração de energia, o Luz para Todos, transmissão de eletricidade, eficiência energética, petróleo e gás, combustível de baixo carbono e mineração.

Infraestrutura social

O governo está chamando de infraestrutura social como projetos de educação, saúde, cultura, esporte e justiça e segurança pública.

Defesa

Também serão incluídos projetos do Ministério da Defesa.





