Novo PAC vai investir R＄ 91,9 bilhões em Pernambuco; total é de R$ 1,7 trilhão

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lança nesta sexta-feira (11), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro (RJ), às 10h, o Novo PAC. Em Pernambuco, o programa vai investir R$ 91,9 bilhões em obras e serviços para melhorar a vida da população pernambucana. A governadora do Estado, Raquel Lyra, participa da cerimônia.

No conjunto de obras do programa, estão as mais importantes para Pernambuco, como a Transnordestina, a Adequação da BR 423 (São Caetano - Lajedo), a Adequação da BR 104 (Caruaru - Divisa PB), a Adutora do Pajeú (2ª Fase), a Adutora do Agreste Pernambucano (1ª Etapa) e moradias do Minha Casa, Minha Vida.

Do valor total, R$ 371 bilhões serão do Orçamento Geral da União. Inicialmente, a Casa Civil previa um investimento de R$ 60 bilhões ao ano, totalizando R$ 240 bilhões, conforme antecipou o ministro Rui Costa (Casa Civil) ao Globo.

Haverá, ainda, R$ 343 bilhões de empresas estatais; R$ 362 bilhões em financiamentos; e R$ 612 bilhões do setor privado.

O estado do Rio vai receber maior parte dos investimentos. Veja os valores por estados:

Acre: R$ 26,6 bilhões

Tocantins: R$ 57,9 bilhões

Alagoas: R$ 47 bilhões

Sergipe: R$ 136,6 bilhões

Santa Catarina: R$ 48,3 bilhões

São Paulo: R$ 179,6 bilhões

Amapá: R$ 28,6 bilhões

Roraima: R$ 28,6 bilhões

Rio Grande do Sul: R$ 75,6 bilhões

Amazonas: R$ 47,2 bilhões

Rondônia: R$ 29,6 bilhões

Bahia: R$ 119,4 bilhões

Rio Grande do Norte: R$ 45,1 bilhões

Rio de Janeiro: R$ 342,6 bilhões

Ceará: R$ 73,2 bilhões

Pernambuco: R$ 91,9 bilhões

Piauí: R$ 56,5 bilhões

Distrito Federal: R$ 47,8 bilhões

Paraíba: R$ 36,8 bilhões

Paraná: R$ 107,2 bilhões

Minas Gerais: R$ 171,9 bilhões

Pará: R$ 75,2 bilhões

Espírito Santo: R$ 65,9 bilhões

Mato Grosso do Sul: R$ 44,7 bilhões

Mato Grosso: R$ 60,6 bilhões

Goiás: R$ 98,5 bilhões

Maranhão: R$ 93,9 bilhões

