BRASIL Novo presidente da Caixa diz que Lula o pediu para manter "governança" no banco Carlos Antônio Vieira Fernandes foi questionado sobre as vice-presidências do banco, que fazem parte do acordo com o Centrão, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira

O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira Fernandes, afirmou nesta segunda-feira (6) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu para "fazer com que se prevaleça a governança" e os "bons profissionais" ao ser questionado sobre as vice-presidências do banco.

"Vamos fazer a coisa da melhor forma possível. Temos orientações do presidente Lula para a gente fazer com que se prevaleça a governança, os bons profissionais. Minha origem é lá (Caixa), fiz toda a trajetória que um executivo poderia fazer na Caixa. Estou honrado pra essa função. A vida é dinâmica" afirmou no Palácio do Planalto após reunião com o presidente Lula para tratar sobre a negociação de dívidas do Fies.

Carlos Antônio Vieira Fernandes foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em mais uma mudança para aproximar o Centrão do governo. Como mostrou O Globo, a estratégia de Lira é dividir as 12 vice-presidências com PP, Republicanos, PSD e União Brasil.

Fernandes é servidor da Caixa e já foi presidente do Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa, além de ter atuado no Ministério das Cidades nas gestões de Gilberto Occhi, ligado ao PP, e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

O novo presidente entrou no lugar de Rita Serrano, terceira mulher demitida de cargos da cúpula do governo desde o início da gestão. Antes dela, Ana Moser (Esporte) e Daniela Carneiro (Turismo) já haviam perdido os cargos de ministras, tabém para dar espaço ao Centrão.

