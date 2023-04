Novo recorde do PIX: 122 milhões de transações em 24 horas

A- A+

O PIX bateu um novo recorde com 122,4 milhões de transações em 24 horas, de acordo com levantamento do Banco Central divulgado nesta segunda-feira (10). Esse número correspondeu a R$62,87 bilhões movimentados. A marca foi atingida na quinta-feira (6), pré-feriado de "Paixão de Cristo".

Em dezembro de 2022, o sistema de pagamento instantâneo já havia ultrapassado o total de 100 milhões de operações em 24 horas. Foram 104,1 milhões de transações no dia 21 de dezembro, prazo final para o pagamento da segunda parcela do 13º salário.

No consolidado do ano passado, o Pix movimentou R$ 10,9 trilhões, segundo dados do Banco Central. Esse valor foi o dobro do registrado em 2021, quando o sistema de transferência instantânea movimentou R$ 5,2 trilhões.

A transferência instantânea superou R$ 1 trilhão por mês no último trimestre de 2022. O tíquete médio das operações via Pix foi de R$ 449.

