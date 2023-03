Novo teto de juros do consignado do INSS deve ficar abaixo de 2%, diz Rui Costa

A- A+

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nessa segunda-feira (20) que o teto da taxa de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS deve ficar abaixo de 2% por mês.

— Todos nós vamos buscar, ouvindo o mercado, um número que seja inferior a 2,14%, que era o que os bancos estavam praticamente e será 1,7%. Porque o próprio Banco do Brasil e a Caixa dizem que essa taxa não é rentável — disse, em entrevista à Globo News.

Perguntado se a taxa poderia ficar em 2%, ele respondeu:

— Um pouco menos que isso.

O teto de juros foi reduzido de 2,14% ao mês para 1,7% ao mês a pedido do ministro da Previdência, Carlos Lupi, na semana passada, mas sem o aval do Ministério da Fazenda.

Após o corte, a maioria dos bancos cancelou temporariamente a oferta de crédito consignado para aposentados.

Bancos e governo tentam agora encontrar uma solução para a retomada desses financiamentos.

Costa disse também que quer discutir com os bancos o crédito rotativo, que tem taxas acima de 400% ao ano. O ministro disse que muitos idosos são levados a assinar empréstimos.

— Isso está prejudicando muito os aposentados, comprometendo a sobrevivência das pessoas.

Ele questionou o vazamento ilegal de dados e assédio de bancos e financeiras sobre aposentados.

— É preciso que o governo adote medidas protetivas e regulatórias — afirmou. — Existe muitas vezes informação privilegiada. A pessoa se aposenta de manhã e de tarde está recebendo ligação.

Empréstimos suspensos

A redução no teto na modalidade, de 2,14% para 1,7% ao mês, foi patrocinada pelo ministro da Previdência, Carlos Lupi, no Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), no início da semana passada. O corte foi aprovado sem aval da equipe econômica e sem acordo com os bancos, o que levou a suspensão da linha por várias instituições financeiras, inclusive os bancos públicos.

Assim que a novo teto for definido entre governo e representantes dos bancos, Lupi convocará novamente o Conselho para regulamentar a taxa, o que deverá ocorrer somente na próxima semana.

Dos 39 bancos que ofereciam crédito consignado antes da redução do teto de juros, 19 instituições já praticavam taxas abaixo de 2% ao mês, segundo dados do Banco Central. E 11 bancos ofereciam juros inferiores a 1,9% ao mês. Apenas quatro instituições praticavam taxa inferior a 1,7% ao mês, que era o teto que o ministro da Previdência quis impor.

Veja, abaixo as taxas mais baixas praticadas, segundo o levantamento mais recente do BC, entre os dias 1º e 7 de março:

- CCB Brasil - 1,29%

- BRB - 1,64%

- Cetelem - 1,64%

- Sicoob - 1,65%

- Sicredi - 1,72%

- Banco Bari - 1,76%

- Alfa - 1,80%

- Banco Inter - 1,82%

- Industrial do Brasil - 1,83%

- Caixa Econômica Federal - 1,86%

- Crefisa - 1,88%

- Banco da Amazônia - 1,90%

- Prati-CFI - 1,91%

- Bradesco Financ. - 1,91%

- Inbursa - 1,93%

- Paraná - 1,94%

- Banestes - 1,95%

- Banco do Brasil - 1,96%

- Banco do Estado do RS -1,99%

