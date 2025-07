Novo vale-gás será lançado em 5 de agosto e promete alcançar 17 milhões de famílias, diz ministro

A- A+

O governo federal lançará no dia 5 de agosto o novo programa Gás para Todos, que prevê a distribuição de botijões de gás de cozinha a cerca de 17 milhões de famílias brasileiras até dezembro de 2027. A iniciativa foi anunciada nesta quinta-feira pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em Minas Gerais.

Segundo Silveira, o programa tem foco no enfrentamento da pobreza energética e na melhoria das condições de saúde pública de famílias em situação de vulnerabilidade.

— O senhor (presidente Lula) vai lançar agora, dia 5 de agosto, um novo programa fundamental para combater também e ajudar na saúde pública, que é o Gás para Todos. Dezessete milhões de famílias receberão até dezembro de 2027 o botijão de gás. O novo programa social é fundamental para o combate à pobreza energética — declarou o ministro.

Segundo o ministro, atualmente, cerca de 5,6 milhões de famílias recebem o auxílio gás. A nova etapa ampliará o alcance do benefício e contará com mais de 40 mil postos de distribuição em todo o país.

— Tudo vai depender do número de pessoas de cada família. Um casal, por exemplo, vai receber um botijão de gás a cada 45 dias — explicou Silveira, ao destacar que o público-alvo serão pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).





O ministro afirmou ainda que a expansão do programa exigiu quase um ano de negociação com as distribuidoras, para viabilizar a logística de entrega em todos os municípios do país.

— Isso foi uma negociação de quase um ano com as distribuidoras. O nosso maior problema era como distribuir em todos os municípios do Brasil. Então foi uma longa negociação para que a gente chegasse num modelo ideal que nos desse segurança — afirmou.

A operacionalização será feita com um novo cartão e sistema de pagamento, atualmente em fase final de desenvolvimento pela Caixa Econômica Federal.

— Vai ser um novo cartão, um novo sistema que está em fase final na Caixa — acrescentou.

O lançamento ocorrerá por meio de medida provisória, que será assinada no início de agosto. O governo prevê um orçamento de R$ 2,6 bilhões para iniciar o programa ainda este ano, com a expectativa de R$ 5 bilhões já reservados para 2026.

Veja também