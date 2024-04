A- A+

Informações Novo vazamento no Pix expõe dados de 3 mil chaves ligadas ao Banco do Estado do Pará Não foram expostos dados considerados sensíveis, como senhas ou saldos

O Banco Central comunicou nesta quinta-feira (18) novo vazamento de dados no Pix. Desta vez, foram expostos dados cadastrais de 3.020 chaves Pix de responsabilidade do Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará). O BC explicou que o vazamento ocorreu devido a “falhas pontuais” no sistema da instituição financeira. O problema ocorreu entre 20 de março e 13 de abril deste ano. Foi o terceiro comunicado de vazamento de dados no Pix em um mês, afetando, no total, mais de 130 mil chaves.

Não foram expostos dados considerados sensíveis, como senhas ou saldos. As informações que foram vazadas são cadastrais, como CPF, número de conta, que não permitem a movimentação de recursos ou o acesso às contas.

O BC alerta que as pessoas afetadas serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou do site de seu banco de relacionamento. Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação, como aplicativos de mensagens, chamadas de telefone, SMS ou e-mail.

Em relação à falha do Banpará, o regulador do sistema financeiro afirmou que já foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.

