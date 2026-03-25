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fmotors Novo Volkswagen Tiguan 2026 volta ao Brasil por R$ 299.990 com 272 cv e tração 4Motion SUV chega com nova geração com mais tecnologia, desempenho e pacote completo em única versão

São Paulo - O Volkswagen Tiguan está de volta ao mercado brasileiro em sua terceira geração. Produzido no México e baseado na plataforma MQB Evo, o SUV chega em versão única R-Line, com preço sugerido de R$ 299.990, reunindo avanços em design, tecnologia embarcada, segurança e desempenho.

O modelo marca o 11º lançamento dentro da nova ofensiva de produtos da Volkswagen no Brasil, que prevê investimento de R$ 20 bilhões e um total de 21 lançamentos até 2028.

Reconhecido como o SUV mais vendido da Volkswagen no mundo, com mais de 8 milhões de unidades comercializadas globalmente, o Tiguan inicia uma nova fase no país com proposta mais sofisticada e foco em conectividade e experiência a bordo.

Na traseira, a nova assinatura em LED com linha horizontal reforça a identidade moderna do Tiguan, além do logo iluminado inédito no Brasil. Foto: Volkswagen/Divulgação

Design renovado com iluminação inédita

A nova geração do Tiguan apresenta mudanças significativas no visual. Na dianteira, o destaque é a nova assinatura luminosa com faróis IQ Light Matrix 100% em LED, além de logo e grade iluminados, recurso inédito na marca no Brasil.

A grade frontal passa a contar com entradas maiores posicionadas nas extremidades do para-choque, contribuindo para o melhor direcionamento do fluxo de ar. Já na traseira, a nova linha horizontal de iluminação em LED reforça a identidade visual do modelo.

O SUV também traz rodas de 19 polegadas de série e proporções mais dinâmicas, com 2,79 metros de entre-eixos.

Já a largura é de 1,86m e a altura de 1,69 m.

Na gama de cores, ele conta com Branco Puro, Prata Pyrit, Cinza Platinum, Preto Mystic e Azul Pacífico, com opção de teto biton quando configurado nos tons Cinza Ascot ou Azul Pacífico. Já no interior tem as opções couro nas cores preta ou marrom.

Novo Tiguano aposta em uma presença marcante com faróis IQ Light Matrix em LED, nova grade com entradas maiores e o inédito logo iluminado. Foto: Volkswagen/Divulgação

Motorização mais potente e retorno da tração integral

O novo Tiguan é equipado com o motor 2.0 turbo 350 TSI a gasolina da família EA888 Evo5. O conjunto entrega 272 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, associado a uma transmissão automática de oito velocidades.

Segundo dados da fabricante, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em 7,45 segundos.

Outro destaque é o retorno da tração integral 4Motion (tração 4X4), sistema que distribui automaticamente a força entre as quatro rodas conforme as condições de aderência, ampliando a estabilidade e o controle em diferentes tipos de terreno.

O modelo conta ainda com seis modos de condução: Eco, Normal, Sport, Individual, Snow e Off-road.

Já no consumo, são 8,9 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada.

Interior digital e experiência personalizada

O interior do Tiguan 2026 segue a proposta de cabine tecnológica e conectada. O modelo oferece mais de 25 polegadas em telas, com destaque para a central multimídia de 15 polegadas e o painel de instrumentos Digital Cockpit Pro de 10,25 polegadas, totalmente configurável e com visualização 3D dos sistemas de assistência.

A central conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de assistente de voz e nova interface mais intuitiva e customizável.

A Cabine aposta em um conceito mais tecnológico e sensorial, com iluminação ambiente configurável e acabamento voltado ao conforto dos ocupantes. Foto: Volkswagen/Divulgação

Outro destaque é o conceito de cabine multissensorial, com iluminação ambiente configurável em até 30 cores e integração com funções do veículo, permitindo personalização da experiência de condução.

Conforto e praticidade

O Tiguan chega equipado com bancos dianteiros com ajuste elétrico, função memória, aquecimento, ventilação e massagem, além de superfícies mais amplas e ergonômicas.

Os bancos dianteiros do Tiguan oferecem ajuste elétrico, memória, aquecimento, ventilação e função massagem, com foco em ergonomia e conforto em viagens. Foto: Volkswagen/Divulgação

Entre os itens de série, estão o teto solar panorâmico e a tampa do porta-malas com acionamento elétrico e função Easy Open & Close.

O porta-malas tem capacidade de 459 litros.

Com 2,79 m de entre-eixos, o Tiguan entrega bom espaço interno e 459 litros de porta-malas, com abertura elétrica e função hands-free. Foto: Volkswagen/Divulgação

Segurança e assistentes de condução

O modelo mantém o padrão da marca em segurança e obteve classificação máxima de cinco estrelas em testes de segurança.

O pacote inclui seis airbags e mais de 12 sistemas de assistência à condução (ADAS), como:

Front Assist

Lane Assist

Emergency Assist

ACC Stop & Go

Travel Assist

Monitoramento de ponto cego

Assistente de estacionamento

Alerta de saída de vaga

Os sistemas permitem atuação semiautônoma em determinadas condições, com controle de aceleração, frenagem e permanência em faixa.

O Tiguan chega com pacote completo de segurança, incluindo seis airbags e mais de 12 sistemas de assistência à condução. Foto: Volkswagen/Divulgação

Estratégia e posicionamento no Brasil

A chegada do novo Tiguan reforça o posicionamento da Volkswagen no segmento de SUVs no país, ampliando a oferta de modelos com maior nível de tecnologia e sofisticação.

De acordo com o presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, o retorno do modelo representa um passo importante dentro da estratégia da marca.

“A volta do Tiguan ao Brasil reforça nossa ofensiva de produtos e amplia a presença da Volkswagen em um segmento estratégico e com preço competitivo. O modelo chega para oferecer o que há de mais avançado em tecnologia, segurança e desempenho, alinhado às expectativas do consumidor brasileiro", destacou.

As primeiras unidades chegam às concessionárias Volkswagen a partir do dia 7 de maio de 2026.

*A repórter viajou a convite da Jeep.

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