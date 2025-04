Novos bilionários 2025: Schwarzenegger, Seinfeld e outros 286 nomes se juntam a lista

A- A+

A lista de bilionários do Mundo da revista Forbes contou com um recorde de 3.028 neste ano, entre eles, 288 novos nomes — número acima dos 265 em 2024. Esses novatos bilionários, que contam com nomes conhecidos do grande público como Jerry Seinfeld, uma lenda do stand-up comedy, e Arnold Schwarzenegger, possuem, juntos, um patrimônio de quase US$ 680 bilhões (cerca de R$ 3,8 trilhões na cotação atual), com uma média de US$ 2,4 bilhões (aproximadamente R$ 13,7 bilhões) cada. Eles vêm de 33 países e territórios.



Com 103 americanos adicionados à lista este ano, os Estados Unidos lideram o número de novos bilionários. Entre eles, destacam-se os dois novatos mais ricos do mundo: Marilyn Simons, com patrimônio líquido estimado em US$ 31 bilhões (em torno de R$ 176 bilhões), ela é viúva do pioneiro do fundo de hedge Renaissance Technologies e Medallion. Além de Lyndal Stephens Greth, com patrimônio avaliado em US$ 25,8 bilhões (R$ 147,2 bilhões), filha de Autry Stephens, magnata do petróleo e gás falecido em agosto do ano passado.





A Alemanha ficou em segundo lugar na lista, com 37 novos bilionários, incluindo Johannes Von Baumbach, de 19 anos e seus US$ 5,4 bilhões (R$ 30,8 bilhões), nome mais jovem, e outros 14 herdeiros da farmacêutica Boehringer Ingelheim. A China e Hong Kong ficaram na terceira colocação, com um total combinado de 32 novos bilionários. Índia, com 17 nomes e Rússia com 15, completaram o top cinco.

Vale destacar que, segundo a revista Forbes, que 196 destes novos nomes são autossuficientes. Ou seja, são pessoas que construíram suas fortunas do zero ao invés de herdá-las. Neste perfil, o novato mais rico do mundo é o saudita Sulaiman Al Habib, de 73 anos, com patrimônio de US$ 10,9 bilhões (cerca de R$ 62,2 bilhões). Enquanto isso, o novato autossuficiente mais jovem é Alexandr Wang, de 28 anos, cofundador e CEO da Scale AI, uma plataforma de dados que fornece dados de treinamento para a inteligência artificial. Estima-se uma fortuna no valor de US$ 2 bilhões (R$ 11,4 bilhões).



Conheça os artistas que entraram na lista de bilionários da Forbes



Bruce Springsteen





Bruce Springsteen — Foto: Reprodução



Embora seja uma lista liderada por empreendedores e mega empresários, pessoas de outros setores também entraram na lista. Este é o caso, por exemplo, do músico Bruce Springsteen, que após lançar 21 álbuns de estúdio, 10 ao vivo e sete EPs que venderam 140 milhões de cópias no mundo, vendeu seu catálogo musical para a Sony e agora acumula patrimônio de US$ 1,2 bilhão (R$ 6,8 bilhões).



Arnold Schwarzenegger



O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger em março de 2018 — Foto: Divulgação



Outro artista que entrou na lista 2025 é o astro de cinema Arnold Schwarzenegger. Seus US$ 1,1 bilhão (R$ 6,2 bilhões) foram construídos com suas participações em 50 filmes que atuou ao longo da carreira, além de investimentos em imóveis, private equity e no mercado de ações.



Jerry Seinfeld



O humorista Jerry Seinfeld // Wikimedia Commons/Reprodução



Jerry Seinfeld é um comediante, ator, roteirista e produtor americano que ficou internacionalmente conhecido por criar e estrelar a série "Seinfeld". A obra se tornou uma referência no gênero, além de ser uma das mais assistidas de todos os tempos. Após se beneficiar de um acordo de US$ 500 milhões (R$ 2,8 bilhões) para a Netflix exibir sua icônica série de comédia por cinco anos, o artista ostenta um patrimônio similar ao de Arnold Schwarzenegger.

