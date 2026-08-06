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TECNOLOGIA Novos dobráveis da Samsung chegam por até R$ 19,4 mil e revelam inflação da era da IA; veja preços Alta demanda por chips de memória vem pressionando preços de eletrônicos em todo o mundo

A Samsung anunciou nesta quinta (6) os preços da sua nova linha de celulares dobráveis, o que inclui o Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8. Como era esperado, os aparelhos chegaram mais caros, como reflexo da escassez global de chips de memória, reflexo do boom na infraestrutura de inteligência artificial.

Na versão de 1 TB e 16 GB, o Galaxy Z Fold Ultra 8, sucessor direto do Fold 7, chegou por R$ 19,4 mil, alta de 16,9%. Já a versão de 512 GB do Flip foi o que sofreu maior alta, 17,4%, indo de R$ 9,2 mil em 2025 para R$ 10,8 mil neste ano.

No lançamento em julho, os preços em dólar já indicavam remarcação. Quase todas as configurações de tela e memória tiveram aumento de US$ 100 — a exceção ficou por conta do Fold 8 Ultra, que teve aumento de US$ 200 na versão de 1 TB.



Entre 2024 e 2025, a linha Flip nao sofreu aumentos, enquanto a linha Fold já sofria com aumentos entre US$ 100 e US$ 240. Nos últimos dois anos, os maiores aumentos proporcionais ficaram justamente com modelos que exigem mais memória. O Galaxy Fold de 1TB, que tem 16 GB de memória, ficou 19,5% mais caro, enquanto o Flip, que tem 12 GB, ficou 14,8% mais caro.

Mesmo sendo uma das maiores fabricantes de memória do mundo, a Samsung vem repassando os aumentos aos consumidores — e ela não está sozinha. Em junho, a Apple subiu os preços de seus computadores e tablets, com aumentos entre 6% e 29% para os Macs e até 36% para o iPad.





A pressão inflacionária tem origem no boom de inteligência artificial (IA), que aumentou a procura de chips de memória RAM e NAND. Segundo a consultoria TechInsights, os preços dos componentes quadruplicaram no último ano e devem continuar subindo. No começo do ano, fabricantes de PCs instalados no Brasil falaram ao GLOBO sobre a dificuldade para encontrar componentes — na época, um deles dizia que iria "faltar notebooks no mercado".

Neste ano, a Micron, a SK Hynix e a própria Samsung, três dos maiores fabricantes de memória do mundo, superaram valor de mercado de US$ 1 trilhão, empurrados por aumentos expressivos nas receitas, resultado do apetite de empresas como Meta, Google e Amazon pelos componentes. No trimestre mais recente, a Samsung registrou um aumento de 250 vezes no lucro de sua divisão de chips e afirmou que escassez de memória deve se agravar em 2027.

Na divulgação, Daniel Araujo, vice-presidente da gigante coreana, afirmou que a alta dos preços das memórias está criando um ambiente “excepcionalmente desafiador” para a operação de dispositivos móveis.

Novo formato

A novidade da família de dobráveis da Samsung é o novo Fold 8 "padrão", que tem um formato que lembra um passaporte. Ele tem tela de 5,5 polegadas quando fechado e 7,6 polegadas quando aberto. O Fold 8 tem conjunto de lentes mais modesto, com duas lentes traseiras e resolução de até 50 megapixels — o modelo Ultra tem conjunto triplo e 200 MP de resolução, assim como Galaxy S 26. Ambos têm câmera frontal de 10 MP.

A versão Ultra também oferece armazenamento interno de até 1 TB, enquanto a versão regular chega a 512 GB. Os dois modelos contam com estrutura de titânio, que deixa o vinco do painel menos visível. As baterias contam pela primeira vez com tecnologia de silício-carbono nos três smartphones, o que permite modelos mais leves e com maior autonomia — o novo Fold pesa apenas 201 gramas. O iPhone 17 Pro, que não tem tela dobrável, pesa 206 gramas.

Veja todos os preços

Galaxy Z Flip8

256 GB + 12 GB RAM — R$ 9.199,00 (+12,20%)

512 GB + 12 GB RAM — R$ 10.799,00 (+17,39%)

Cores: Preto, Branco, Rosa e Verde Menta (exclusiva Samsung.com/br)

Galaxy Z Fold8

256 GB + 12 GB RAM — R$ 12.599,00 (sem comparativo)

512 GB + 12 GB RAM — R$ 14.199,00 (sem comparativo)

Cores: Preto, Branco, Lavanda e Verde Pistache (exclusiva Samsung.com/br)

Galaxy Z Fold8 Ultra

256 GB + 12 GB RAM — R$ 14.599,00

512 GB + 12 GB RAM — R$ 16.199,00 (+10,96%)

1 TB + 16 GB RAM — R$ 19.399,00 (+16,87%)

Cores: Preto, Branco, Roxo Escuro e Verde Escuro (exclusiva Samsung.com/br)

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