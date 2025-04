Novos sabores da Páscoa: empresas lançam chocolates com sabor de panetone, vinho e até queijo

A- A+

A poucos dias da Páscoa, a maior parte dos consumidores não só pretende deixar a compra de chocolates para a última hora. Também pretende parcelar tudo em até quatro prestações e pesquisar os preços dos ovos de chocolate, que neste ano ganharam versões além do já clássico pistache.

Do outro lado do balcão, indústria, restaurantes e varejistas apostam, nesta reta final, em sabores inusitados como morango com limão e recheios com vinho, queijo, mel e damasco. Tem até ovo com sabor de panetone. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Para escapar da alta dos preços do cacau neste ano, 85% dos consumidores vão pesquisar preços. Além disso, mesmo com as finanças apertadas, 21% das pessoas admitem que vão gastar mais do que suas finanças permitem, e outros 8% até deixarão de pagar alguma conta para comprar chocolates.

— A Páscoa tem uma movimentação importante no comércio de todo o país. O brasileiro tem a tradição de comemorar a data, por isso, apesar da cautela, as pessoas não deixarão de fazer alguma compra — destaca o presidente da CNDL, José César da Costa.

Ovo com vinho do Porto

Quem também busca mais opções é a Noir Chocolates, com mais de 20 lançamentos. Um dos destaques é o ovo com vinho do Porto e as opções que unem chocolate amargo, caramelo e flor de sal.



Foto: divulgação

Carolina Kauer Neugebauer, CEO da empresa, destaca ainda a combinação de amêndoas e massa folhada:

— A ideia é surpreender e trazer combinações únicas.

Chocolate com queijo

O varejo aposta nas promoções e em sabores inusitados. Além da febre do pistache, que tem um exemplar com chocolate branco, para este ano a companhia ainda criou várias opções de presentes, com caixas de miniovos e chocolate em formato de coelho com creme de avelã e flocos de arroz, a preços mais acessíveis.



Foto: divulgação

— A cada ano buscamos trazer inovações para o paladar brasileiro e alinhadas às principais tendências do mercado — afirma Renata Sato, diretora de marketing da Lindt no Brasil.

Morango com limão

Para especialistas, a estratégia tem como objetivo despertar a curiosidade do consumidor como forma de estimular as vendas. É o caso da Kopenhagen, que ampliou o número de lançamentos neste ano, com a criação de chocolate com morango e limão, chamado de pink lemonade. Há ainda caramelo salgado e ovos para o público infantil. Um deles tem como tema a boneca Moranguinho, dos anos 1980, e parcerias com times de futebol, como o Paris Saint-Germain e o Manchester City.

Para a Brasil Cacau, a estratégia foi usar as marcas de sua dona, a Nestlé, para lançar ovos de Prestígio e Chokito. Além disso, o grupo também criou opções com diferentes faixas de preços, a partir de R$ 20.

Segundo a CNC, os consumidores pretendem gastar, em média, R$ 247 com as compras de Páscoa, adquirindo em média cinco produtos. Os ovos de chocolate industrializados (55%) serão os principais itens procurados pelos consumidores, seguidos pelos bombons industrializados (41%), ovos caseiros (37%), bombons e barras de chocolate caseiros/artesanais (33%) e barras de chocolate industrializadas (28%).

Kit para montar o próprio recheio

Os restaurantes também pegam carona na data. O Grupo BestFork, dono do Nolita Roastery, criou um kit com chocolate e diversas opções de recheios para o consumidor montar seu próprio ovo. Além disso, criou um curso de confeitaria que ensina os clientes a prepararem os doces para a data.

— Acreditamos que a imersão dentro desse universo pode ser um presente de Páscoa e, naturalmente, eleva o fluxo de clientes nesse período. A ideia é trabalhar o lúdico — diz Felipe Appia, chef de confeitaria do restaurante Nolita Roastery e Grupo BestFork.

Flor de sal, damasco e amêndoas

A escola de gastronomia Le Cordon Bleu também aposta na data. Para isso, desenvolveu diversas combinações, como chocolate ao leite com caramelo e flor de sal e crocante de amêndoas, além de chocolate ao leite com frutas secas, como damasco, amêndoas, pistache e cranberries.

— A ideia foi usar texturas diferentes e aliar boas combinações de sabor. Já tivemos um aumento de 36% neste ano em comparação à Páscoa de 2024. O grande campeão de vendas está sendo o sabor de chocolate amargo recheado com ganache de chocolate ao leite e caramelo com flor de sal e crocante de amêndoas. E o sabor de pistache também continua com alta demanda — diz Philippe Brye, head-chef da Le Cordon Bleu.

Sabor de panetone de chocolate

A Casa Bauducco aumentou a linha de colombas, com sabores como damasco e brigadeiro neste ano. Além disso, ampliou os lançamentos com bombons em latas, no sabor caramelo salgado, por exemplo, além de ovos nos sabores panetone e wafer.

— Estamos sempre atentos às tendências de consumo, como a linha de presentes e a renovação das embalagens — comenta Denise Imamura.

Cheesecake com caramelo salgado

A Americanas, por sua vez, privilegia produtos exclusivos em suas gôndolas, como ovos de chocolate da marca de balas Fini e KitKat Cheesecake com caramelo salgado só encontrados na sua rede.

Segundo a CNC, nove em cada dez consumidores (95%) pretendem fazer as compras em lojas físicas. Além disso, a varejista reforçou suas linhas mais básicas, com a marca própria Delice, e as mais premium, com a Lindt.

— Buscamos a variedade como diferencial — afirma Osmair Luminatti, vice-presidente comercial da Americanas.

