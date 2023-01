A- A+

Hotelaria Novotel Recife, hotel-marina 4 estrelas no bairro de São José, vai gerar 2,6 mil empregos Prefeito João Campos visitou as obras do hotel-marina Novotel, bairro de São José, que emprega atualmente cerca de 200 pessoas . Esse número deverá chegar a 350 pessoas até maio

O hotel-marina Novotel, que está sendo construído no bairro de São José, no Recife, com inauguração prevista para este ano, emprega 200 pessoas, podendo chegar até 350 em meados de maio.



O empreendimento 4 estrelas, que funcionará com uma marina para 148 barcos e contará com 300 apartamentos em quatro andares, centro de convenções, sala de reuniões e dois restaurantes, tem um investimento previsto de R$ 140 milhões e pretende gerar 2,6 mil empregos diretos e indiretos. O hotel tem apoio da Prefeitura do Recife articulado pelo Gabinete do Centro do Recife (Recentro).

De acordo com o prefeito do Recife, João Campos (que visitou as obras do hotel nesta terça-feira, 10), a marina do Novotel será a maior do Nordeste brasileiro nessa modalidade. “Todo esse complexo vai fortalecer a nossa cadeia do turismo, o que representa uma oportunidade em diversas esferas - comércio, bares e restaurantes, atividades culturais, entretenimento”, diz ele.

“Esse empreendimento vai ser muito positivo para a cidade. Aqui, por exemplo, regatas internacionais acontecerão, vindas da Europa, da América Central, trazendo incremento para esse esporte na cidade. Recife vai se consolidando como um polo importante de turismo no Brasil e como um polo central do Nordeste brasileiro”, continuou o prefeito.

Ainda em janeiro de 2023, acontecerá a Regata Globe 40 Internacional, já que uma parte da marina estará pronta neste mês. No geral, a marina já se encontra 70% concluída, já na montagem dos piers. O evento é importante pois Recife será a única parada brasileira, antes da Regata seguir para Granada, no Caribe. A Globe 40 partiu no dia 26 de junho de 2022 em Tânger, no Marrocos, com chegada prevista para março de 2023 em Lorient (França).

“A obra está em pleno andamento e a tendência é que a gente entregue a parte física da obra em setembro de 2023. Hoje nós temos 130 funcionários da Tecla e, com os terceirizados, nós temos cerca de 200 funcionários no total. A tendência é aumentar e chegar a 350 pessoas, logo mais quando o centro de convenções estiver sendo construído, entre abril e maio. Nós devemos entregar o hotel ao grupo Accor, que é quem vai explorar o hotel, em setembro. E em cerca de três meses eles vão treinar a equipe para o hotel entrar em funcionamento”, detalhou Rogério Castro e Silva, diretor da Construtora Tecla.

