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saúde mental NR-1 será atualizada e empresas correm para se adaptar às normas de saúde mental e gestão de pessoas Para o especialista, o foco da norma está na capacidade de demonstrar documentalmente que a empresa identificou riscos psicossociais e adotou medidas para mitigar eles

Com a atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que estabelece as diretrizes gerais de Segurança e Saúde no Trabalho, as empresas brasileiras têm menos de dois meses para se adaptar a uma mudança regulatória que deve alterar a forma como organizações lidam com saúde mental e gestão de pessoas. A partir de agora, a norma passa a incluir os riscos psicossociais, como estresse, assédio, sobrecarga e burnout, dentro do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).

A vigência com caráter punitivo da normativa começa em 26 de maio de 2026. Na prática, a nova regra exige que as empresas consigam comprovar formalmente que identificaram riscos psicossociais, definiram medidas de controle e realizaram treinamentos para suas equipes. Esses registros devem ser mantidos por no mínimo 20 anos, o que transforma a gestão dessas evidências em uma questão de compliance e responsabilidade jurídica.



Para especialistas em gestão corporativa, o foco da norma está na capacidade de demonstrar documentalmente que a empresa identificou riscos e adotou medidas para mitigá-los.

“Muitas empresas ainda tratam o treinamento como um evento isolado, algo que acontece em determinado momento e depois deixa de ser acompanhado. A NR-1 inverte essa lógica. O que passa a importar é a existência de registros consistentes que comprovem que a empresa treinou, avaliou e monitorou continuamente esses riscos”, afirma Tiago Santos, VP da Sesame Brasil.



Segundo ele, em disputas trabalhistas ou investigações conduzidas pelo Ministério Público do Trabalho, a falta de registros estruturados tende a facilitar o reconhecimento de relação entre condições de trabalho e adoecimento psicológico.



“Do ponto de vista regulatório, ter realizado um treinamento sem registro formal é quase equivalente a não ter realizado. Empresas que deixarem para agir apenas próximo à data limite podem chegar sem histórico, sem registros e com dificuldade para demonstrar que adotaram medidas preventivas antes da fiscalização”, reforça Santos.

*Com informações da assessoria

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