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Oportunidade NTCPE abre inscrições para ciclo de formações gratuitas do mês de agosto São contemplados 20 municípios, com capacitações voltadas à qualificação profissional, inovação e fortalecimento da cadeia da moda em Pernambuco

O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco (NTCPE), por meio do Marco Pernambucano da Moda e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu inscrições para um novo ciclo de cursos gratuitos voltados à qualificação de profissionais do setor de confecções.

Ao longo de agosto, serão oferecidas 39 turmas em 20 municípios pernambucanos, com capacitações nas áreas de costura, modelagem, manutenção de máquinas, estamparia, fotografia de moda, gestão para redes sociais e desenvolvimento de produtos.

As formações serão realizadas em municípios da Região Metropolitana do Recife, Agreste, Zona da Mata e Sertão, incluindo cidades atendidas pelo programa PE Produz, que receberam laboratórios de prototipagem para fortalecer a indústria da moda no Estado. As inscrições já estão abertas e o cronograma completo pode ser consultado no site do NTCPE.

Segundo o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, a iniciativa busca ampliar a qualificação da mão de obra, estimular a inovação e fortalecer a competitividade do setor.

"Ao investir na capacitação dos profissionais e levar conhecimento técnico para diferentes regiões de Pernambuco, contribuímos para o fortalecimento das empresas, o surgimento de novos negócios e a geração de empregos qualificados", afirmou.

Na Região Metropolitana, as capacitações serão realizadas em Araçoiaba, Camaragibe e Olinda, com cursos de costura industrial, modelagem e confecção de bolsas com resíduos têxteis.

No Agreste, a programação contempla municípios como Agrestina, Brejo da Madre de Deus, Caruaru, Cupira, João Alfredo, Poção, Taquaritinga do Norte e Toritama. Entre os cursos ofertados estão manutenção de máquinas de costura, corte e costura, modelagem, estamparia, fotografia de moda e pilotagem de peças de vestuário.

Na Zona da Mata, Belém de Maria, Catende, Gameleira, Glória do Goitá, Quipapá e Tracunhaém receberão turmas voltadas principalmente à costura industrial e modelagem. Já no Sertão, Carnaíba e Tacaratu sediarão cursos de Costura Industrial Polivalente em Tecido Plano.

O NTCPE é a organização social responsável pela gestão do Marco Pernambucano da Moda e atua no fortalecimento da cadeia produtiva têxtil e de confecções em Pernambuco, promovendo ações de inovação, qualificação profissional e integração entre empresas, instituições de ensino e o poder público.

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