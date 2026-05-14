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Indústria NTCPE e ADEPE entregam laboratórios de capacitação e prototipagem para dez cidades pernambucanas Equipamentos serão instalados por meio do Programa PE Produz e fortalecem a formação profissional no setor de confecções

O NTCPE (Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco), em parceria com a ADEPE (Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco), realiza nesta terça-feira (19/05), às 10h, a entrega de novos laboratórios de capacitação e prototipagem destinados a dez municípios do estado. A solenidade acontece no Mercado Eufrásio Barbosa, no Largo do Varadouro, em Olinda.

A iniciativa integra o Programa PE Produz, do Governo de Pernambuco, e tem como objetivo ampliar a qualificação de mão de obra para o polo de confecções do estado, um dos principais segmentos da economia pernambucana.

De acordo com o diretor-presidente do NTCPE, Pedro Miranda, a ação responde a uma demanda estratégica do setor.

“A escassez de mão de obra qualificada é um dos principais desafios das empresas, impactando diretamente a produtividade e o faturamento. Esses investimentos fortalecem a cadeia têxtil e de confecções em Pernambuco”, afirmou.

Os novos laboratórios serão instalados nos municípios de Belém de Maria, Buenos Aires, Camaragibe, Carnaíba, Catende, Chã Grande, Glória do Goitá, Poção, Tacaratu e Tracunhaém. Nos espaços, serão ofertados cursos de corte e costura, modelagem e outras formações técnicas, com instrutores do NTCPE e insumos custeados pelo programa.

Além da formação profissional, os laboratórios também funcionarão como polos de inovação e prototipagem, oferecendo estrutura e equipamentos para o desenvolvimento de novos produtos e estímulo ao empreendedorismo local.

Segundo o NTCPE, a escolha dos municípios levou em conta critérios de viabilidade técnica, logística e perfil socioeconômico, com foco em ampliar oportunidades de geração de renda, especialmente para mulheres.

Serviço

Evento: Entrega de novos laboratórios de capacitação e prototipagem

Data: 19 de maio

Horário: 10h

Local: Mercado Eufrásio Barbosa – Largo do Varadouro, Olinda (PE)

Realização: NTCPE e ADEPE

Programa: PE Produz (Governo de Pernambuco)

*Com informações da assessoria.

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