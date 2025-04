NTCPE lança Prêmio que reconhece as melhores iniciativas da cadeia têxtil, de confecção e moda

A- A+

O Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil e de Confecções em Pernambuco - NTCPE anunciou hoje (16) a abertura das incrições para o Prêmio NTC Destaque PE 2025.

Segundo a instituição, a premiação tem como objetivo "valorizar projetos que impulsionam o setor têxtil, de confecção e moda no Estado, destacando iniciativas de inovação, sustentabilidade, impacto territorial e integração entre mercado e academia".

Dividido em três categorias – Mercado, Academia e Inovação – o prêmio é uma forma de reconhecimento das ações que promovam a excelência produtiva, o protagonismo criativo, o avanço tecnológico e a transformação social do setor. Os projetos serão avaliados por uma comissão especializada e multidisciplinar, considerando critérios como impacto, replicabilidade, originalidade, viabilidade econômica e alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Podem participar empresas, profissionais, pesquisadores, empreendedores, startups, instituições de ensino e organizações públicas ou privadas com atuação em Pernambuco. As propostas devem estar alinhadas a pelo menos um dos três eixos temáticos: Moda, Confecção ou Têxtil – refletindo a diversidade e a potência produtiva da cadeia local.



A culminância da premiação será em um evento de moda, a ser realizado em setembro de 2025, na cidade do Recife, onde serão reveladas as colocações dos três projetos finalistas de cada categoria. Os primeiros colocados receberão o troféu “NTC Destaque PE”, certificado, selo digital de excelência e poderão ser convidados para uma missão técnica em um evento nacional do setor.



As inscrições vão até 15 de junho de 2025, exclusivamente pela plataforma oficial da premiação: www.destaque.ntcpe.org.br.

“O Prêmio NTC Destaque PE integra as ações estratégicas do Plano de Desenvolvimento da Cadeia Têxtil e de Confecção do Estado e representa um esforço coletivo para ampliar a visibilidade, fortalecer a competitividade e celebrar os talentos e boas práticas que movem o setor em Pernambuco”, explica Pedro Miranda, diretor-presidente do NTCPE.

