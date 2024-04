A- A+

negócios Nubank anuncia fim de app de investimentos e integração de clientes do NuInvest Serviços de investimentos vão ser agregados ao aplicativo do banco até o dia 7 de maio

O Nubank anunciou, nesta terça-feira, que irá encerrar o NuInvest e integrar os serviços de investimentos no próprio aplicativo do banco. Segundo a empresa, o processo faz parte da “evolução da experiência” da instituição na oferta de investimentos financeiros.

Com a mudança, os clientes do NuInvest que já tem conta no Nubank vão ter o perfil migrado para o app do banco automaticamente. Aqueles que não clientes do Nubank terão que baixar o app do banco e abrir uma conta. A integração completa vai acontecer até 7 de maio.

A decisão acontece três anos depois do Nubank entrar no mercado de plataformas de investimento com a compra a corretora Easynvest, na época com uma base de 1,5 milhão de clientes. O braço de investimentos hoje conta com 15 milhões de pessoas.

Em comunicado, Guilherme Espallargas, líder da área de Investimentos do Nubank, afirmou que a mudança faz parte do “processo evolutivo centrado no cliente”. “Ao longo dos últimos meses, ampliamos não somente a diversidade de oferta de ativos, mas também toda a experiência em nosso aplicativo: da apresentação dos produtos ao monitoramento do patrimônio investido”, acrescentou.

O banco, que tem ampliado o portfólio de investimentos, oferece aplicações em renda fixa, Tesouro Direto, fundos imobiliários, fundos de investimento, ETFs e ações.

Com a integração, o braço de investimento também vai oferecer as soluções de segurança que estão no app do banco, como “Modo Rua”, que desativa saldo quanto o cliente não está conectado a algum Wi-Fi, e o “Alerta Golpe”, que notifica o usuário quando uma transação suspeita está para ser realizada.

