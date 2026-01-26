A- A+

MERCADO Nubank anuncia investimento de R$ 2,5 bilhões para abrir novos escritórios no Brasil e no exterior Fintech está mudando modelo de trabalho para híbrido a partir de julho deste ano e busca locais mais próximos de onde funcionários moram

A fintech Nubank está anunciando um investimento de R$ 2,5 bilhões, ao longo dos próximos cinco anos, para ampliar a rede de escritórios no Brasil.

No final do ano passado, o Nubank informou uma mudança no modelo de trabalho, que terá a presença dos colaboradores por dois dias na semana, a partir deste ano, subindo para três dias em 2027, num modelo híbrido.

O CEO da fintech, David Vélez, reconheceu que a mudança pode gerar "conturbação" para aqueles que moram longe dos escritórios da empresa ou para os funcionários que ingressaram na fintech interessados nessa flexibilidade do modelo de trabalho.

Por isso, disse o CEO, foi estabelecido o prazo de transição de oito meses parta o novo modelo, além da abertura de novos escritórios para tornar mais fácil o deslocamento dos funcionários.

A partir de julho deste ano, cerca de 70% dos funcionários deverão trabalhar no escritório dois dias por semana. Antes, era exigida a presença durante uma semana em cada trimestre.

Em São Paulo, dois novos prédios serão ocupados. A partir de 2027, o Cyrela Corporate, projetado pelo estúdio de design italiano Pininfarina, localizado na Rua Oscar Freire, na interseção com a Rua Heitor Penteado, receberá os funcionários da instituição financeira. O local tem 35 mil m² e capacidade para mais de 3 mil pessoas. O prédo tem área de eventos, serviços, uma unidade do NuCafé e jardim externo abertos ao público, sala de jogos e biblioteca.

Na mesma região, a partir de abril deste ano, o Capote 210, um edifício de 20 andares corporativos, terá um espaço de inovação do nubank com a criação de um Research Lab para cocriação de produtos com os clientes. Com os dois novos endereços, o bairro paulista de Pinheiros abrigará quatro escritórios do Nubank, totalizando 5.700 estações de trabalho, mais de cinco vezes sua atual capacidade na região.

Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Também serão inaugurados, até o segundo semestre de 2026, espaços de trabalho em Campinas, no Bresco Viracopos, com uma área de 9.150 m². No Rio de Janeiro, o banco ocupará o edifício Vista Mauá, com 6.870 m² divididos em cinco andares. Haverá também um novo escritório em Belo Horizonte, mas o local ainda está sendo definidos. As regiões foram escolhidas para retenção dos funcionários, além de atrair novos talentos.

“É no escritório, no contato direto entre os nubankers, que grandes ideias nascem e evoluem com a agilidade que o nosso negócio exige. Queremos oferecer o melhor ambiente possível para essa colaboração. E isso se reflete em números expressivos para a nossa operação brasileira: planejamos um aporte superior a R$ 2,5 bilhões em projetos de infraestrutura ao longo dos próximos cinco anos”, afirmou em nota a CEO do Nubank Brasil, Livia Chanes.

A fintech anunciou que o número de clientes no Brasil, no México e na Colômbia atingiu 127 milhões. Para suportar essa escala e o crescimento, o número de funcionários entre setembro de 2023 e setembro de 2025 cresceu 26%, totalizando 9.500 funcionários.

Em São Paulo, os funcionários terão academias de ginástica, áreas de descanso e serviços de conveniência, como cafeteria, lavanderia e manicure. Os prédios também serão pet friendly e equipados com tecnologia de ponta, com salas de reuniões com sistema de áudio e vídeo “one-touch” e recursos como whiteboards digitais.

Na Cidade do México, o atual escritório também será ampliado, com dois andares adicionais, totalizando cinco, com um aumento da capacidade para 700 pessoas. Em Bogotá, o edifício atual ganhou mais de 200 novas estações de trabalho.

Em 2028, a instituição passará a ocupar o novo Edifício Nogal, no bairro Andino, com 14.000 m² e capacidade para mais de mil pessoas. Também foram inaugurados espaços de trabalho em Miami e Palo Alto e, em breve, haverá escritórios também em Washington e Buenos Aires.

