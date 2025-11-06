A- A+

empresas Nubank anuncia trabalho presencial de 2 dias a partir de 2026 e abertura de novos escritórios Os funcionários terão 8 meses até a implementação efetiva do modelo,

O Nubank anunciou nesta quinta-feira, 6, mudanças no modelo de trabalho, que deixará de ser majoritariamente remoto em 2026 para ser em formato híbrido. A partir de julho do próximo ano, os funcionários trabalharão presencial dois dias por semana, avançando para três dias presenciais em janeiro de 2027.

Haverá um período de transição e os funcionários terão 8 meses até a implementação efetiva do modelo, de acordo com o anúncio.

A fintech anunciou também a abertura de escritórios no Brasil, em cidades como Rio de Janeiro, Campinas e Belo Horizonte, e no exterior, nos Estados Unidos - Washington, Miami e Palo Alto - e em Buenos Aires, na Argentina, além de reformar os escritórios de locais como Bogotá e Cidade do México.

"Nos últimos cinco anos, o Nubank prosperou em um ambiente prioritariamente remoto", escreveu o fundador da fintech, David Vélez, em uma mensagem enviada aos funcionários. "Decidimos fazer a transição do nosso modelo prioritariamente remoto para um modelo híbrido."

"Quero reconhecer de antemão: esta foi uma decisão difícil", escreveu Vélez. "Sabemos que esta decisão será bem recebida por muitos de vocês. Para outros, irá gerar conturbação - especialmente para aqueles que moram longe de nossos escritórios, ou para aqueles que ingressaram no Nubank por causa da flexibilidade do trabalho remoto."

Vélez detalha que, a partir de julho de 2026, aproximadamente 70% das equipes trabalharão presencialmente por um mínimo de dois dias determinados por semana. Funcionários que moram a menos de 50 km de um escritório oficial podem escolher trabalhar a partir dele, mesmo que não seja o escritório designado pela sua equipe.



Veja também