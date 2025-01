A- A+

ACORDO Nubank assina com a Oxxo acordo para expandir rede de depósitos e saques no México O México é um dos países em que o banco opera no exterior, além da Colômbia

O Nubank anunciou nesta segunda-feira, 13, a assinatura de um acordo no México com a Oxxo para expandir sua rede de depósitos e saques a partir de 2025.

Com isso, os mais de 9 milhões de clientes do banco digital no mercado mexicano poderão fazer transações bancárias nas 22 mil lojas da Oxxo no país.

O México é um dos países em que o Nubank opera no exterior, além da Colômbia.

Os saques em dinheiro com o cartão da fintech estarão disponíveis nas lojas da Oxxo no México a partir da terça-feira, 14.

Já os depósitos em dinheiro serão disponibilizados nos meses seguintes, afirma um comunicado do banco digital nesta segunda-feira.

"Este acordo com a Oxxo nos permitirá promover a inclusão financeira em áreas ainda não atendidas pelas instituições financeiras tradicionais", afirma em nota à imprensa o diretor-geral do Nu México, Iván Canales.

Além da Oxxo, que agora passa a fazer parte da rede do Nubank no México, o banco digital já fechou acordos com nomes como Soriana, Chedraui, as redes de lojas Systienda e Yastás, Kiosko, e as filiais da Financeira para el Bienestar.

A fintech tem mais de 30 mil pontos físicos no país.



