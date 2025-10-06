Seg, 06 de Outubro

BANCOS

Nubank, Bradesco e Itaú fora do ar? Usuários apontam dificuldade no pagamento de boletos

Serviço de pagamento aparece como 'indisponível'

Serviço indisponível do app NubankServiço indisponível do app Nubank - Foto: Reprodução/X

Clientes de diversos bancos, como Itaú, Nubank, Bradesco e Santander foram às redes nesta segunda-feira (6) relatar dificuldades no pagamento de boletos a partir dos aplicativos das instituições.

No site Downdetector, que monitora notificações de problemas nos apps durante as últimas 24 horas, o Nubank registrou 152 reclamações por volta das 11h.

Nesse mesmo horário, o Itaú registrou 144 reclamações, e o Bradesco recebeu 92.

"Não consigo pagar boleto em nenhum banco", relatou um usuário no X.

Também no X, o Itaú respondeu a um usuário que identificaram uma "indisponibilidade momentânea e que estão tentando identificar a causa para resolver o problema.

 

