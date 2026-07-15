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fintech Nubank: CEO do Brasil, Livia Chanes, amplia cargo e será CEO da América Latina A transição acontece em meio à estratégia de expansão internacional do Nubank

A CEO do Nubank Brasil, Livia Chanes, expandirá a atuação para exercer também o cargo de CEO para a América Latina, anunciou a fintech em comunicado nesta quarta-feira, 15.

Com a mudança, os country managers do México, Armando Herrera, e da Colômbia, Marcela Torres, passam a reportar diretamente à executiva. Os dois vão preservar a autonomia operacional em seus respectivos mercados, de acordo com a instituição financeira.

Livia Chanes ingressou na fintech há seis anos como vice-presidente de produtos e ocupa a cadeira de CEO do Nubank Brasil desde o início de 2024. Em nota, a executiva reforça o compromisso em garantir que as operações nos dois países se beneficiem da experiência construída no Brasil.

"Já somos a maior instituição financeira privada em número de clientes no Brasil, mas sabemos que ainda temos imensas oportunidades de crescer em nossos diferentes segmentos. Essa continua a ser a nossa prioridade como companhia. Cada aprendizado será utilizado em benefício de cada pessoa que servimos na região", afirma.

A transição acontece em meio à estratégia de expansão internacional do Nubank. Com 15 milhões de clientes, as operações mexicanas atingiram "break-even" (ponto de equilíbrio) no primeiro trimestre, ou seja, deixaram de dar prejuízo. Na Colômbia, a instituição alcançou 11 trilhões de pesos em depósitos e US$ 130 milhões em investimentos planejados para 2026.

"Unificar a região sob a liderança da Livia é um passo natural. As mesmas barreiras que limitaram a inclusão financeira no Brasil ainda persistem em toda a América Latina. Agora temos as ferramentas, a equipe e o histórico necessários para superá-las com mais rapidez", afirma o fundador e CEO global do Nubank, David Vélez.

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