A- A+

clientes Nubank chega a 10 milhões de clientes no México Na semana passada, o Nubank anunciou que fechou acordo no México com a rede Oxxo

O Nubank anunciou nesta terça-feira, 21, que chegou a 10 milhões de clientes no México, dobrando sua base de clientes no país nos últimos 12 meses. Desde a entrada no mercado, em 2019, quando chegou só com o cartão de crédito, o banco digital aumentou a base de produtos ao longo do tempo para outros, como a conta poupança com Cajitas (a versão mexicana das Caixinhas), um cartão de débito e também empréstimos pessoais.

Com a Cuenta Nu, como é chamada a conta bancária do Nubank no México, a fintech conta com quase 12% da população adulta mexicana entre seus clientes, segundo o banco digital.

Na semana passada, o Nubank anunciou que fechou acordo no México com a rede Oxxo, para saques e depósitos na rede de lojas da marca.

Com isso, e considerando as outras parcerias do tipo, chegou a mais de 30 mil pontos de atendimento no México.

Ao final do terceiro trimestre de 2024, o Nubank tinha 8,9 milhões de clientes no México e US$ 3,8 bilhões em depósitos. No país, a fintech investiu mais de US$ 1,4 bilhão e vinha sendo cobrada por analistas e investidores sobre os resultados da empreitada.

Além do Brasil e México, o Nubank opera também na Colômbia. Ao todo, tinha 109,7 milhões de clientes ao final de setembro do ano passado.



Veja também