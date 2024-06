Nubank compra Hyperplane, empresa de inteligência de dados

A- A+

O Nubank comprou a Hyperplane, empresa de inteligência de dados sediada no Vale do Silício, por valor não informado. De acordo com a fintech, a compra ajudará na oferta de produtos e serviços personalizados para os clientes.

Criada em 2022 por Daniel Silva, Felipe Lamounier, Rohan Ramanath e Felipe Meneses, a Hyperplane ajuda na aplicação de modelos a bases de dados para oferecer serviços financeiros em larga escala. De acordo com o Nu, permite ainda a implementação de modelos de aprendizagem profunda com dados proprietários.

A plataforma da Hyperplane é uma espécie de central, que permite o treinamento de centenas de modelos de forma paralela. O Nubank afirma que a aquisição permitirá criar conexões amplas, em conjunto com as equipes da fintech que atuam com soluções que utilizam inteligência artificial.

"Nossos primeiros investimentos em IA, somados à impressionante infraestrutura e à talentosa equipe que a Hyperplane montou, vão acelerar nossa missão", diz em nota o cofundador e CEO do Nubank, David Vélez. "Consumidores em todo o mundo terão acesso não só aos melhores produtos financeiros, mas também receberão recomendações financeiras verdadeiramente personalizadas que os ajudarão a viver uma vida melhor."

O banco digital afirma ainda que a compra aumentará sua capacidade em aprendizado de máquina, a partir da infraestrutura existente e da integração entre as operações.

"A tecnologia de IA da Hyperplane se integrará perfeitamente aos nossos sistemas, aprimorando nossa capacidade de analisar vastos conjuntos de dados e personalizar nossos serviços em um nível granular", diz o diretor de Tecnologia, Vitor Olivier.

