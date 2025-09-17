A- A+

desconto Nubank e Uber anunciam parceria com descontos e corridas gratuitas no Brasil Promoção vai até 16 de outubro e inclui ação especial com carros customizados em São Paulo e no Rio de Janeiro

Leia também

• Fed, banco central americano, corta juro pela primeira vez em 2025

• Brasil e China promovem em São Paulo Fórum de Cooperação Financeira

Usuários que utilizam simultaneamente os serviços da Uber e do Nubank poderão aproveitar, até o próximo dia 16 de outubro, descontos de 50% em corridas solicitadas pelo aplicativo de transporte.

O desconto é limitado a R$ 15 por corrida e restrito a uma utilização por cliente, sujeito à disponibilidade. Para ter acesso ao benefício, basta inserir o código NUBER50 no app da Uber antes de solicitar a viagem e efetuar o pagamento com cartão Nubank (crédito ou débito) ou via NuPay.

A parceria entre as duas empresas teve início nesta terça-feira (16) e, além da promoção, traz uma ação especial em São Paulo e no Rio de Janeiro: 120 carros customizados circularão pelas duas capitais, oferecendo corridas 100% gratuitas para clientes Nubank que embarcarem de forma aleatória em um desses veículos.

Nesse caso, o valor da viagem, limitado a R$ 100, será reembolsado em créditos no aplicativo da Uber em até um dia útil. A iniciativa, criada pela agência Wieden+Kennedy SP, terá duração de uma semana.

Veja também