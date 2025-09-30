A- A+

BANCO DIGITAL Nubank entra com pedido para atuar como banco nacional nos Estados Unidos

O banco digital Nubank informou nesta terça que solicitou licença para operar nos Estados Unidos como banco nacional. O pedido foi feito junto ao Office of the Comptroller of the Currency, o escritório do controlador da moeda na tradução para o português. O Nubank já abriu capital na bolsa de Nova York em dezembro de 2021.

A instituição explicou, em nota, que a iniciativa está alinhada à intenção da empresa de explorar novas possibilidades no mercado americano no futuro, evoluindo de plataforma regional para um modelo global. Além do Brasil, o Nubank já atua no México e Colômbia.

“A solicitação da licença de banco nacional nos EUA nos ajuda a atender melhor nossos clientes já estabelecidos no país e, no futuro, a nos conectar com pessoas que têm necessidades financeiras semelhantes e que poderiam se beneficiar de nossos produtos e serviços”, disse David Vélez, fundador e CEO da Nu Holdings, controladora do Nubank, em nota.

Se obtiver a licença de banco nacional, o Nubank pode oferecer contas de depósito, cartão de crédito, empréstimos e custódia de ativos digitais. No México, a subsidiária Nu México recebeu autorização para se tornar um banco pela Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) em abril de 2025 e aguarda aprovação operacional final.

"Ao trabalhar em estreita colaboração com os reguladores, em breve estaremos em posição de ampliar nossa oferta para o mercado dos EUA como um todo”, acrescentou Cristina Junqueira, cofundadora, Chief Growth Officer da Nu Holdings e CEO da nova operação nos Estados Unidos, que será uma subsidiária integral da Nu Holdings. Cristina mudouse para os Estados Unidos para acompanhar essa inicitiva do banco.

O Conselho de Administração da operação nos Estados Unidos será composto por Roberto Campos Neto, expresidente do Banco Central do Brasil, que atuará como presidente do conselho; Cristina Junqueira; Youssef Lahrech, expresidente e COO do Nu e atual observador do Comitê de Auditoria e Risco do Nu.

Também integram o conselho, Brian Brooks, exComptroller of the Currency interino e atualmente presidente do conselho e CEO da Meridian Capital Group e Kelley Morrell, exdiretora geral sênior da Blackstone, exdiretorachefe de estratégia do CIT Group e exexecutiva do Departamento do Tesouro dos EUA, atualmente fundadora e sóciagestora da Highline Capital Management.

O Nubank foi fundado em 2013, como uma fintech, em São Paulo. Ampliou a oferta de produtos e serviços e se transformou no maior banco digital da América Latina. Tem quase 123 milhões de clientes no Brasil, México e Colômbia. Atualmente, seu portfólio inclui marketplace, seguros e planos de telefonia móvel.

Para o pedido de se transformar em banco nos EUA, o Nubank teve como assessores o Klaros Group,e a assessoria jurídica, Davis Polk & Wardwell LLP.

