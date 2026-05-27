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INSTABILIDADE Nubank fora do ar: clientes relatam falhas no Pix e instabilidade em bancos Usuários de seis instituições financeiras registraram problemas em transferências nesta quarta-feira (27)

Clientes de grandes bancos brasileiros relataram instabilidades no sistema Pix nesta quarta-feira (27). Usuários de instituições como Nubank, Bradesco, Itaú, Santander, C6 Bank e Inter registraram dificuldades para realizar transferências, segundo reclamações publicadas na plataforma Downdetector.

As falhas geraram mais de mil notificações ao longo do dia, com relatos de transferências que não foram concluídas e dificuldades de acesso aos aplicativos bancários.

Procurado, o Banco Central informou que seus sistemas operam normalmente. A instituição também foi questionada sobre os problemas registrados mais cedo, mas não detalhou se houve instabilidade no sistema nacional do Pix.

Entre os bancos citados nas reclamações, o Bradesco afirmou que houve problemas durante a manhã afetando o mercado financeiro, mas disse que o serviço já foi normalizado. O Nubank informou que a instabilidade foi temporária e já solucionada.

O Itaú declarou que seus sistemas funcionam normalmente e que eventuais falhas podem ter sido causadas por problemas em outras instituições envolvidas nas transações. Já o Santander afirmou não ter identificado instabilidades internas nesta quarta-feira.

Apesar das respostas das instituições financeiras, usuários continuaram registrando reclamações ao longo da tarde, ainda que em menor volume.

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