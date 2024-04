A- A+

SEGURANÇA Nubank lança 'chamada verificada' no aplicativo contra golpe da falsa central de atendimento Ferramenta permite que cliente confira na tela do app se a ligação de fato pertence ao banco; veja como funciona

O Nubank está lançando uma ferramenta para evitar que seus clientes caiam em golpes de falsas centrais de atendimento. Agora o aplicativo do banco digital conta com a função 'Chamada Verificada'. A ideia é que, ao receber uma suposta ligação do banco por telefone, o usuário possa checar na tela inicial do aplicativo se de fato aquela ligação pertence ao Nubank. Veja como funciona:

Precisa ativar Chamada Verificada?

A função já está apta para todos os clientes Nubank, não sendo necessário ativá-la. Mas é necessário que o usuário permita receber mensagens e notificações do aplicativo para a mensagem sobre a ligação aparecer na tela.

Também é recomendável que o cliente esteja com a versão atualizada do aplicativo em seu smartphone para garantir o funcionamento.

Veja como funciona

Ao receber uma ligação, o cliente deve abrir o app do Nubank para visualizar um alerta na tela inicial e confirmar que a chamada é legítima. É importante ressaltar que

As chamadas são identificadas no app apenas a partir do momento em que o cliente atende a ligação do Nubank

A função é ativada nos casos de ligações iniciadas pela própria empresa ou por seus parceiros credenciados – não se aplica quando o contato é feito proativamente pelo cliente.

Caso a ligação seja autêntica do banco, o cliente receberá a seguinte mensagem: "Pode confiar. Você está falando com o suporte oficial do Nubank e pode usar os dados abaixo para confirmar com o agente".

"Essa nova função dá aos usuários um recurso em tempo real para estarem mais protegidos contra um golpe que, infelizmente, se tornou muito comum no Brasil", disse Fabiola Marchiori, VP de Engenharia e gerente geral de combate a fraudes do Nubank.

