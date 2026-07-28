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Finanças Nubank lança Croma, novo segmento para clientes com renda acima de R$ 5 mil Categoria oferece cartão Platinum, cashback, programa de pontos e benefícios para quem concentra as finanças no banco

O Nubank anunciou nesta terça-feira (28) o lançamento do Nubank Croma, novo segmento voltado a clientes com renda mensal superior a R$ 5 mil que utilizam a instituição como principal banco, mas ainda não fazem parte da categoria premium Ultravioleta. A novidade reúne um conjunto de produtos e benefícios voltados a consumidores em fase de crescimento patrimonial, incluindo um novo cartão de crédito, opções de investimento, vantagens em serviços digitais e ferramentas de planejamento financeiro.

O principal produto da nova categoria é o cartão Mastercard Platinum, que oferece duas modalidades de recompensas. Os clientes poderão optar por 0,8% de cashback em todas as compras ou acumular um ponto a cada US$ 1,4 gasto, com possibilidade de transferência para os programas Latam Pass, Azul Fidelidade e Smiles.

Entre os benefícios adicionais estão 5% de cashback em assinaturas de 28 plataformas de streaming, mobilidade e delivery, como Netflix, Clube iFood e Uber One. O pacote também inclui seis meses de franquia de 10 GB no plano da Nucel e acesso gratuito à NuTag.

Na área de investimentos, o banco disponibilizará a Caixinha Turbo Croma, que rende 120% do CDI para aplicações de até R$ 10 mil, além de um CDB promocional com rendimento de 130% do CDI durante três meses para clientes que ainda não investem pela plataforma.

A nova modalidade será gratuita para clientes que mantiverem gastos mensais de pelo menos R$ 4 mil no cartão ou R$ 30 mil aplicados ou guardados no Nubank. Caso nenhum dos critérios seja atingido em determinado mês, será cobrada uma mensalidade de R$ 39.

Segundo o vice-presidente do Nubank Croma e Ultravioleta, Tulio Oliveira, a proposta é oferecer benefícios alinhados ao perfil de clientes que cresceram junto com a instituição e buscam soluções financeiras mais completas.

"Apresentamos uma seleção de benefícios que conversa diretamente com uma parcela importante da nossa base de clientes, que cresceu junto com o Nubank e busca benefícios mais conectados ao seu estilo de vida. Essa é nossa maneira de aprofundar nosso relacionamento com quem escolhe e confia no Nubank", afirmou.

Estratégia

O lançamento faz parte da estratégia do Nubank de fortalecer o chamado "principalidade", conceito utilizado pelo mercado financeiro para definir a instituição em que o cliente concentra movimentações, crédito, investimentos e pagamentos.

De acordo com o banco, atualmente cerca de 30% dos 115 milhões de clientes brasileiros já utilizam o Nubank como principal instituição financeira. A criação do Croma busca ampliar esse índice, oferecendo uma categoria intermediária entre o cartão Gold, disponível para o público em geral, e o Ultravioleta, voltado à alta renda.

"O Nubank sempre busca identificar produtos que façam sentido para os clientes. Isso fortalece o relacionamento e faz com que eles concentrem cada vez mais sua vida financeira conosco", explicou Tulio Oliveira.

Para João Avelino, diretor de produtos do banco, a nova categoria atende um público que já demanda soluções mais sofisticadas, mas ainda está em processo de construção de patrimônio.

"O Ultravioleta atende clientes com necessidades mais voltadas à gestão de patrimônio. Já o Croma foi pensado para quem está nessa trajetória de crescimento e busca apoio contínuo para organizar sua vida financeira", destacou.

Com a chegada do Croma, o Nubank informou que o programa de benefícios por assinatura Nubank+ será gradualmente descontinuado. Os clientes elegíveis para a nova categoria começarão a receber convites por meio do aplicativo a partir desta terça-feira.

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