Nubank lança ferramenta que revela a nota de crédito do cliente

O Nubank anunciou nesta terça-feira (08) a liberação do NuScore, uma nova ferramenta que permite aos seus clientes consultar a nota de crédito diretamente pelo aplicativo do banco digital. A novidade visa proporcionar uma visão mais clara sobre o perfil financeiro do usuário, além de sugerir maneiras de melhorar sua saúde financeira e, consequentemente, fortalecer o relacionamento com a fintech.

A funcionalidade, que esteve em fase de testes desde setembro de 2024, será agora expandida para toda a base de clientes elegíveis. A ferramenta tem como objetivo esclarecer como o Nubank define os limites de crédito, bem como a liberação de empréstimos e outros produtos financeiros. O cliente poderá acessar informações detalhadas sobre os comportamentos analisados pela instituição para determinar sua pontuação.

O NuScore é uma nota que varia de 0 a 1.000 pontos. Quanto mais alta a pontuação, melhor o perfil financeiro do cliente, segundo os critérios adotados pela fintech. A classificação da nota segue uma escala específica: de 0 a 400 pontos é considerado muito baixo; de 401 a 650 pontos, baixo; de 651 a 800 pontos, regular; de 801 a 900 pontos, alto; e de 901 a 1.000 pontos, muito alto.

Como funciona o NuScore?

A nota de crédito do NuScore é baseada em uma análise detalhada do comportamento financeiro do usuário. Fatores como o histórico de crédito no mercado, assiduidade nos pagamentos de faturas de cartão de crédito e empréstimos, e a utilização do limite de crédito são avaliados mensalmente. Além disso, a fintech leva em consideração o uso de outros serviços financeiros, como o dinheiro guardado nas caixinhas do Nubank, e o comportamento de consumo, incluindo a frequência e a quantidade de transações feitas com o cartão de crédito.

Outro aspecto importante para a definição da pontuação é a relação entre a renda e os gastos no cartão. O Nubank observa se o cliente consegue manter um equilíbrio saudável entre seus ganhos e seus gastos, evitando o comprometimento excessivo da renda com o pagamento de dívidas. A empresa também recomenda que o cliente busque parcelamentos menores e mantenha os gastos abaixo de sua capacidade financeira.

A pontuação também pode ser influenciada pelo tempo de relacionamento com o banco e pelo uso do Nubank como banco principal. Clientes que atualizam constantemente seus dados de renda no aplicativo ou compartilham informações por meio do Open Finance têm maiores chances de melhorar sua nota.

Consultando o NuScore no aplicativo

Para conferir a sua pontuação, o cliente deve acessar o aplicativo do Nubank, tocar em “Cartão de Crédito” na tela inicial e, em seguida, clicar em “NuScore”. Na seção dedicada, é possível ver a pontuação atual, acompanhar sua evolução ao longo do tempo e conferir quais comportamentos impactaram positivamente ou negativamente o score.

Vale ressaltar que a função está sendo liberada gradativamente, então pode ser que nem todos os clientes vejam a nova ferramenta imediatamente. Caso o recurso ainda não esteja disponível, será necessário aguardar um pouco mais para acessá-lo.

Educação financeira e transparência

Arthur Valadão, diretor responsável pelo segmento no Nubank, destacou que a principal proposta do NuScore é promover uma maior educação financeira. "Acreditamos que fornecer aos clientes uma visão detalhada de seu perfil de crédito contribuirá para uma maior educação financeira, permitindo que tomem decisões mais fundamentadas e informadas", afirmou Valadão. O banco espera que essa transparência ajude os usuários a entenderem melhor sua saúde financeira e a desenvolverem um perfil de crédito mais robusto.

