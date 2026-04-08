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COMPRAS Nubank lança pagamento por aproximação e integra Pix, débito e crédito Nova funcionalidade elimina a necessidade do cartão físico e reúne todas as formas de pagamento em uma experiência ágil, segura e completa. O recurso está disponível para Android

Clientes Nubank já podem contar com uma nova funcionalidade que unifica Pix, débito e crédito em uma única experiência de pagamento via celular. O recurso "pagar por aproximação", disponível para o sistema operacional Android, permitirá que os usuários realizem transações aproximando o aparelho de maquininhas compatíveis com a tecnologia, sem necessidade de cartão físico.

Na prática, pelo aplicativo, o usuário pode selecionar a opção "Aproximar para pagar" na aba "Meus Cartões", ou em "Pix por aproximação" na Área Pix. Para habilitar a função, o Nubank informou que a configuração é feita de forma automática, com criação e tokenização de um cartão virtual, sem etapas manuais. A partir disso, o cliente já pode usar o serviço. Para que a ferramenta funcione, o celular precisa estar equipado com a tecnologia Near Field Communication (NFC).

De acordo com o Vice-presidente de Ecossistema Digital do Nubank, Fausto Ibarra, a proposta é simplificar ao máximo a jornada de pagamentos do cliente, especialmente no uso do Pix no dia a dia. “Ao integrar Pix (à vista ou parcelado em até 12 vezes), débito e crédito em um único fluxo de pagamento por aproximação, reunimos conveniência, segurança e flexibilidade em uma experiência fluida”, disse Ibarra, lembrando que o recurso permite ao cliente usar o celular como principal meio de pagamento, sem precisar alternar entre diferentes etapas ou carregar o cartão físico, reduzindo também riscos de golpes e roubos.

*Com informações da assessoria de imprensa

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