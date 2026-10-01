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NEGÓCIOS Nubank nega que esteja negociando a compra da fintech britânica Monzo. Ações disparam Fintech multinacional com sede em São Paulo envia comunicado à SEC e diz que 'embora tenha um enorme respeito pelo Monzo, não está buscando uma transação"

A Nu Holdings enviou um comunicado à Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana), negando que esteja negociando a comprar da fintech britânica Monzo. Rumores sobre a negociação foram noticiados na imprensa europeia no início da semana e tiveram forte repercussão negativa nas ações negociadas em Nova York do banco multinacional sediado em São Paulo.

Em sua nota, o Nubank diz que, em geral, não comenta oportunidades específicas. Afirma, no entanto, que diante da extensão da especulação no mercado e na imprensa, “a companhia esclarece que, embora tenha um enorme respeito pelo Monzo, não está buscando uma transação” com a empresa.

Na segunda-feira, um dia após o canal de TV britânico Sky News noticiar que fontes informaram que negociações para a compra estavam em curso, as ações do Nubank despencaram cerca de 10%.

Analistas apontaram que uma eventual compra da Monzo daria ao Nubank uma forte presença no Reino Unido e em outros países europeus, acirrando sua competição com a britânica Revolut. Mas ao mesmo tempo a operação era vista como muito cara (entre entre 8 bilhões e 10 bilhões de libras).

A transação poderia estender a atuação internacional do Nubank para a Europa, depois de avançar na América Latina e recentemente entrar nos Estados Unidos, mas uma megafusão neste momento exigiria um grande investimento de capital e tempo, além de um grande desafio de execução: o fato de a integração de operações bancárias transfronteiriças em regimes macroeconômicos diferentes provavelmente atrair um escrutínio intenso por parte das autoridades britânicas, gastos de compliance elevados e uma complexa supervisão multinacional.

Na segunda-feira, as ações do Nubank despencaram 10%. Ontem, fecharam em alta de 2,51% e, com o desmentido enviado , os papeis avançavam mais de 13% no after market.

Novo CEO para o México

A Nu Holdings Ltd nomeou Estephany Paulette Ley como diretora executiva de sua operação no México, como parte de uma reestruturação mais ampla da liderança do banco digital com sede no Brasil.

Ley, anteriormente diretor de serviços bancários de varejo no Bancoppel, empresa privada, assumirá o novo cargo no início de novembro, de acordo com um comunicado. Rodrigo Kuri também foi nomeado presidente do Nu México.

O Nu, que entrou no México em 2019, recebeu a aprovação final para sua licença bancária este ano e se transformou em um banco em agosto, como parte de uma estratégia para competir com os maiores bancos do país.

A empresa vem reestruturando sua equipe de gestão globalmente, à medida que acelera sua expansão internacional, que inclui uma investida nos EUA.

As mudanças na liderança incluíram a nomeação de Livia Chanes como CEO para a América Latina em julho e a nomeação de Rob Livingston como CFO em junho.

Ley substituirá Armando Herrera, que ingressou na Nu como CEO das operações da empresa no México em setembro de 2025. Herrera se tornará um consultor sênior do CEO e apoiará a transição até janeiro de 2027.

Na semana passada, a empresa também nomeou Martín Masola, ex-diretor financeiro das operações locais da Revolut, como diretor financeiro da Nu México.

O Nubank, como a empresa é conhecida, tem cerca de 16 milhões de clientes no México e afirmou que atingiu o ponto de equilíbrio no país no primeiro trimestre.

Leia a íntegra do comunicado enviado à SEC

"A Nu Holdings Ltd. (NYSE: NU) ("Nu" ou a "Companhia") refere-se a notícias recentes na imprensa sobre uma possível transação. Como prática geral, a Companhia não comenta oportunidades específicas. No entanto, dada a extensão das recentes especulações na mídia, a Companhia apresenta este esclarecimento. Embora tenhamos grande respeito pelo Monzo, a Companhia não está buscando uma transação com o Monzo. No curso normal de seus negócios, o Nu avalia regularmente oportunidades que possam apoiar seu crescimento e objetivos de longo prazo, incluindo parcerias, investimentos e aquisições".

"O Nu está altamente confiante e focado em suas prioridades estratégicas: consolidar sua posição no Brasil, escalar suas operações no México e na Colômbia e construir sua presença nos Estados Unidos e ao redor do mundo por meio da Nu Global. A estrutura de alocação de capital do Nu permanece inalterada. As decisões de investimento baseiam-se no alinhamento estratégico, nos retornos esperados em relação ao custo de capital da Companhia, na criação de valor de longo prazo por ação e nos recursos gerenciais e financeiros necessários para executar as prioridades da Companhia", finaliza a nota.

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