instabilidade
Nubank normaliza operações em plataforma de criptomoedas
De acordo com instituição financeira, fornecedor externo de dados passou por instabilidade, mas não afetou ativos e informações de clientes
Em nota, o banco digital disse que "a instabilidade em um fornecedor externo de dados não afetou sua infraestrutura, e os ativos e as informações dos clientes permaneceram protegidos" - Foto: Nubank/Divulgação
O Nubank informou a normalização das operações de saques e depósitos na sua plataforma de criptomoedas desde esta sexta-feira (6) às 22h.
Em nota, o banco digital disse que "a instabilidade em um fornecedor externo de dados não afetou sua infraestrutura, e os ativos e as informações dos clientes permaneceram protegidos".
Leia também
• Nubank suspende saques e depósitos de criptomoedas
• Nubank nega que esteja negociando a compra da fintech britânica Monzo. Ações disparam
• Nubank anuncia início de operações nos EUA e lança conta no país
A instituição não informou qual é a prestadora de serviços que passa por instabilidade, mas conforme a Broadcast noticiou, o problema ocorreu em meio a uma sequência de turbulências em empresas de criptoativos que foram vítimas de ataques cibernéticos.
O Mercado Pago também havia anunciado ontem que havia suspendido serviços relacionados a moedas digitais.