Sáb, 07 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado07/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
instabilidade

Nubank normaliza operações em plataforma de criptomoedas

De acordo com instituição financeira, fornecedor externo de dados passou por instabilidade, mas não afetou ativos e informações de clientes

Reportar Erro
Em nota, o banco digital disse que "a instabilidade em um fornecedor externo de dados não afetou sua infraestrutura, e os ativos e as informações dos clientes permaneceram protegidos"Em nota, o banco digital disse que "a instabilidade em um fornecedor externo de dados não afetou sua infraestrutura, e os ativos e as informações dos clientes permaneceram protegidos" - Foto: Nubank/Divulgação

O Nubank informou a normalização das operações de saques e depósitos na sua plataforma de criptomoedas desde esta sexta-feira (6) às 22h.

Em nota, o banco digital disse que "a instabilidade em um fornecedor externo de dados não afetou sua infraestrutura, e os ativos e as informações dos clientes permaneceram protegidos".

Leia também

• Nubank suspende saques e depósitos de criptomoedas

• Nubank nega que esteja negociando a compra da fintech britânica Monzo. Ações disparam

• Nubank anuncia início de operações nos EUA e lança conta no país

A instituição não informou qual é a prestadora de serviços que passa por instabilidade, mas conforme a Broadcast noticiou, o problema ocorreu em meio a uma sequência de turbulências em empresas de criptoativos que foram vítimas de ataques cibernéticos.

O Mercado Pago também havia anunciado ontem que havia suspendido serviços relacionados a moedas digitais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter