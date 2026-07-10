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Banco Nubank recebe autorização de reguladores para operar como banco múltiplo no México Medida representa a etapa final do processo anunciado em abril do ano passado

O Nubank recebeu a autorização de reguladores para iniciar as operações como banco múltiplo no México, informou a fintech em comunicado ao mercado nesta sexta-feira, 10. O aval foi concedido na quinta-feira, 9, pela Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV), a agência que regula o sistema financeiro mexicano. Pelas regras vigentes, o Nu México tem 30 dias corridos para concluir a transformação em banco.

A medida representa a etapa final do processo anunciado em abril do ano passado, quando a CNVB autorizou a subsidiária mexicana do Nubank a realizar uma inédita transformação de Sociedade Financeira Popular (Sofipo) em banco. Na época, a anuência deu início a uma auditoria regulatória que se estendeu pelos meses seguintes, antes do último sinal verde.

Em nota, o fundador e CEO global do Nubank, David Vélez, afirmou que a autorização e o crescimento no país confirmam o potencial do modelo de negócios da fintech. "O México é um mercado chave para o Nubank, e este é um passo decisivo no nosso compromisso de longo prazo no país, com um investimento total projetado de US$ 4,2 bilhões até 2030", ressaltou Vélez, que se reuniu com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, no palácio do governo, no começo da semana.

A entrada no México marcou o início da estratégia de expansão internacional do Nubank, em 2019. Desde então, a instituição financeira alcançou mais de 15 milhões de clientes e se tornará, agora, o maior banco digital do país. Em movimento semelhante ao das operações brasileiras, a fintech concedeu o primeiro cartão de crédito a 54% dos seus usuários e está presente em 98% dos municípios mexicanos.

No primeiro trimestre, o Nu México atingiu o break-even, ou seja, deixou de dar prejuízo. Também melhorou o índice de eficiência em 78 pontos porcentuais e superou US$ 5,9 bilhões em depósitos. "Chegamos até aqui acompanhados de milhões de mexicanos que depositaram sua confiança no Nu. Estamos prontos para continuar construindo com eles a experiência financeira que merecem", ressaltou Armando Herrera, CEO do Nu México.

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