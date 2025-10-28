A- A+

NEGÓCIOS Nubank supera a Petrobras em valor de mercado e se torna empresa brasileira mais valiosa Listada na bolsa de tecnologia Nasdaq, fintech já registra alta de mais de 50% em seus papéis neste ano

A fintech Nubank superou a Petrobras em valor de mercado, alcançando a avaliação de US$ 77,1 bilhões. A quantia supera o valor da petrolífera em pouco mais de US$ 3 bilhões, transformando a fintech a empresa mais valiosa do país.

Agora, o Nubank se tornou a segunda empresa mais valiosa da América Latina, ficando atrás apenas do Mercado Livre, que tem sede na Argentina, e está avaliado em US$ 115,7 bilhões.

Hoje, as ações da fintech fecharam em baixa de 0,44% na Nasdaq, aos US$ 15,93, mas, no ano, o papel do Nubank valoriza 53,8%. Na B3, os papéis da petrolífera oscilaram: os preferenciais (PN, sem voto) beiraram a estabilidade, em leve alta de 0,03%, aos R$ 30,01, enquanto as ordinárias (ON, com voto) caíram 0,22%, aos R$ 31,90.

A fintech também superou outras empresas valiosas na B3, como o Itaú, avaliado em dólares a US$ 73,1 bilhões; a mineradora Vale, avaliada a US$ 52,5 bi, e o banco BTG Pactual. aos US$ 34,24 bi.

Segundo um ranking do Banco Central, o Nubank possui 109,3 milhões de clientes, entre pessoas físicas e jurídicas, abaixo apenas do Bradesco, com 110,4 milhões, e da Caixa Econômica, com 157,4 milhões de contas.

No fim do mês passado, o banco digital solicitou licença para operar nos Estados Unidos como banco nacional. O pedido foi feito junto ao Office of the Comptroller of the Currency, o escritório do controlador da moeda na tradução para o português. O banco já possui atuação no México e, recentemente anunciou que superou 13 milhões de clientes no país.

O banco divulga seus resultados do terceiro trimestre no próximo dia 13 de novembro.

