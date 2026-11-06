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Nubank suspende saques e depósitos de criptomoedas

Empresa presta o serviço de transações cripto por meio da NuCripto em seu aplicativo

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Nubank suspende saques e depósitos de criptomoedasNubank suspende saques e depósitos de criptomoedas - Foto: Divulgação/Nubank

O Nubank (ROXO34) suspendeu temporariamente os serviços de depósitos e saques de criptomoedas. Em aviso exibido no aplicativo, o banco digital informa que está trabalhando para restabelecer as funcionalidades.

A reportagem entrou em contato com o Nubank e não teve retorno até a publicação deste texto, no fim da manhã desta sexta-feira, 6.

A empresa presta o serviço de transações cripto por meio da NuCripto em seu aplicativo.

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A companhia informa, nos termos e condições da funcionalidade, que pode usar parceiros em atividades como custódia, gestão de carteiras e fornecimento de liquidez em ativos virtuais, mas sem especificar quais.

A área cripto no aplicativo do Nubank disponibiliza a negociação de moedas como bitcoin, ethereum, solana, XRP e a stablecoin (moeda digital atrelada a uma reserva de ativos "estáveis") USDC , entre outros.

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