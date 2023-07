Nubank ultrapassa BB e vira 4º maior banco do Brasil em número de clientes

A- A+

O Nubank chegou no segundo trimestre deste ano a 77,66 milhões de clientes no país, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta terça-feira. Com isso, o banco digital torna-se, em número de clientes, o quarto maior do país, superando o Banco do Brasil e ainda atrás de Caixa, Bradesco e Itaú.

Em seu site, o Nubank afirmou ter atingido em julho, um mês depois do cenário-base do ranking do BC, a marca de 80 milhões de clientes no Brasil. "Somando os 4,5 milhões de clientes no México e na Colômbia, chegamos a 85 milhões de clientes em toda a América Latina. Em dois anos, nossa base de clientes mais do que dobrou", diz o texto.

Os dados constam no ranking de reclamações do BC, relativos ao segundo trimestre de 2023. Em número de clientes, a Caixa Econômica Federal lidera, com 150,374 milhões. Em seguida, aparecem Bradesco (104,49 milhões), Itaú (99,94 milhões) e Nubank, com 77,66 milhões.

O banco digital presidido pelo colombiano David Vélez ultrapassou o estatal Banco do Brasil (BB), que aparece na lista com 74,58 milhões de clientes. Em seguida, aparece o Santander Brasil, com 64,36 milhões.

Em março, na edição anterior do levantamento, o Nubank ainda aparecia atrás do BB em quase 1 milhão de clientes. O banco digital tinha à época 73,169 milhões, contra 74,15 do estatal.

