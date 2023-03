A- A+

Economia Núcleo de inovação aberta da Sinqia realiza evento no Recife sobre Open Finance Gigante de software para o mercado financeiro discute os avanços tecnológicos no setor

O Torq, núcleo de inovação aberta e capital de risco corporativo da gigante de software Sinqia, realiza em Recife, em 23 de março, a 5ª edição do Torq Talks, um evento de conversas com o Torq. O objetivo é fomentar o debate nacional sobre o futuro dos serviços financeiros. O evento, que já passou por São Paulo, Florianópolis e Belo Horizonte, reúne atores relevantes do ecossistema de inovação para discutir avanços tecnológicos no setor.

O tema da edição de Recife será Open Finance, um sistema financeiro no qual os usuários podem aceitar compartilhar seus dados para que as instituições possam oferecer produtos e serviços cada vez mais adequados ao seu perfil, melhorando sua experiência. Além disso, o evento irá abordar o futuro do sistema e o caminho no uso de dados para gerar valor ao usuário.

A agenda debaterá como programas de inovação aberta aceleram a resolução de desafios nas organizações. Na programação, estão nomes como Felipe Sabat (head of open innovation da Porto Digital), Renata Sellaro (gerente de projetos do CESAR), Caroline Carneiro (gestora de projetos da OIL - Open Innovation Lab), Bruno Loiola (CEO da Pluggy), Paulo Valadares (CEO da Akropoli), Edísio Pereira Neto (CEO da Zro Bank), Alvaro Leal (CEO da Pague Bem Brasil) e Mariana Sales (gestora de novos negócios da Creative Pack).

“Vemos Recife como um mercado pulsante em inovação, com muitas startups promissoras. Queremos estar perto desse ecossistema, acompanhando as transformações tecnológicas e promovendo encontros entre diversos players do setor”, afirma Daniela Agostini, coordenadora de cultura e ecossistema de inovação do Torq.

Além de painéis de debate haverá o Pitch Day, traduzido como dia de lançamento, uma sequência de apresentações que visa promover o encontro entre startups, corporações e investidores. Conduzida pelo Porto Digital, a dinâmica contará com a participação das startups Dootax (de soluções fiscais) e Lovecrypto (de criptomoedas).

“Os serviços financeiros digitais estão avançando de forma muito rápida, abrindo um grande espaço para as empresas de tecnologia. A realização do Torq Talks no Recife é importante para ajudar as nossas empresas a entenderem melhor esse mercado e desenvolverem inovação para o setor”, afirma Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

O evento é voltado principalmente a profissionais das áreas de gestão que atuem com tecnologia da informação ou processos de transformação digital, empreendedores do mercado financeiro, além de diretores, coordenadores e gerentes de novos negócios, produtos, soluções e tecnologia. Para se inscrever, basta acessar este link.

Sobre o Torq

Criado em 2018, o Torq é o núcleo de inovação aberta da Sinqia. Por meio de programas de aceleração e de aportes financeiros em startups, o projeto leva novas tecnologias para a Sinqia e, por sua vez, para o mercado financeiro. Em 2021, a empresa criou o Torq Ventures, um corporate venture capital que investe em startups ligadas ao futuro dos serviços financeiros.

Sobre a Sinqia

A Sinqia é a maior empresa de tecnologia para o mercado financeiro no Brasil. Há 17 anos executa uma estratégia de consolidação que resultou na liderança do setor após 23 aquisições. Desde 2017, é eleita como uma das 100 maiores fintechs do mundo, de acordo com a IDC. Com perfil arrojado e inovador, a companhia processa bilhões de transações diariamente, atendendo 8 a cada 10 players do mercado financeiro, e pertence a um seleto grupo listado no Novo Mercado da B3.

Veja também

Bolsa Wall Street tem dia de grande volatilidade, e vários bancos regionais caem