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GOVERNO FEDERAL Número 2 assume lugar de Alckmin no comando do Ministério da Indústria Geraldo Alckmin foi obrigado a deixar o ministério para poder continuar como vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de outubro

O número 2 do Ministério da Indústria e Comércio, Marcio Elias Rosa, será o substituto do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no comando da pasta. A sua nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira.

Por causa da legislação eleitoral, que exige a desincompatibilização de cargos públicos seis meses antes da eleição, Alckmin foi obrigado a deixar o ministério para poder continuar como vice do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de outubro.

O anúncio da manutenção da parceria com o ex-tucano foi anunciado pelo presidente em reunião ministerial na última terça-feira.

O novo ministro era secretário-executivo da pasta. Elias Rosa é homem de confiança de Alckmin, de quem foi secretário de Justiça no governo de São Paulo. Antes, fez carreira no Ministério Público paulista, onde chegou a procurador-geral.

Como secretário executivo, o novo ministro também teve papel importante na negociação sobre o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros em julho do ano passado.

Além disso, Elias Rosa, diante da impossibilidade de Alckmin viajar por estar ocupando a Presidência da República, acompanhou Lula em todas as viagens internacionais nos três primeiros anos do mandato. Ele participou da reunião do presidente brasileiro com Trump em outubro na Malásia.

No comando do Ministério do Empreendedorismo e Microempresa, ficará o secretário executivo e ex-deputado Tadeu Alencar. O titular da pasta, Márcio França, deixou o cargo para disputar a eleição em São Paulo. França pode concorrer ao Senado, a vice-governador na chapa de Fernando Haddad ou a deputado federal.

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