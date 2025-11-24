A- A+

Ministério da Fazenda Número 2 da Fazenda faz apelo para que Senado não vote "pauta-bomba" Projeto que prevê aposentadoria especial para agentes de saúde pode causar impacto de R$ 11 bilhões nos próximos três anos

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, fez um apelo para que o Senado não vote a "pauta bomba", que prevê aposentadoria integral e paritária para agentes comunitários de saúde (ACSs) e agentes de combate às endemias (ACEs).

Segundo estimativas de técnicos do Congresso, a medida pode gerar um impacto negativo de R$ 11 bilhões nos próximos três anos.

— Eu faço aqui um apelo, esse projeto de lei de agentes comunitários de saúde tem um impacto muito grande aos cofres públicos, é muito ruim do ponto de vista da economia e não deveria ser aprovado em um contexto que não tenha uma grande discussão, com contas na mesa, avaliação do impacto — disse em coletiva de imprensa nesta segunda.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi aprovada na Câmara dos Deputados no início de outubro. Duas horas depois da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) anunciou que o projeto séra pautado para votação na Casa.

A proposta restabelece integralidade e paridade para esses servidores, extintas em 2003, e idade mínima a partir de 50 anos na regra de transição.

Segundo Dario, é papel da equipe econômica questionar este projeto "até o fim". Ele diz que o governo vetará a PEC, caso seja aprovada.

— Do ponto de vista do ofício da equipe econômica, é preciso questionar isso até o fim, fazer o apelo para que isso não seja votado, construir as pontes políticas. Caso uma matéria desse tipo, com esse tamanho de impacto avance, nós vamos ser obrigados a fazer o veto, e se o veto cair, ir ao Supremo para que a gente restabeleça o precedente de exigir o cumprimento das regras fiscais básicas do país — disse.

O secretário-executivo disse que o governo ainda trabalha para divulgar uma estimativa própria de impacto fiscal do projeto.

— Eu confesso que vi estimativas muito genéricas e pouco precisas então eu prefiro não dizer aqui até para não minimizar um eventual impacto que pode ser maior — explicou Dario.

