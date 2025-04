A- A+

DINHEIRO Número de bilionários do ranking da Forbes passa de 3 mil pela primeira vez Os bilionários têm um patrimônio recorde de US$ 16,1 trilhões no total, US$ 2 trilhões a mais do que no ano passado e mais do que o PIB de todos os países do mundo, exceto os EUA e a China

A lista de bilionários da revista Forbes chegou a um recorde de 3.028 pessoas em todo o mundo, 247 a mais do que no ano passado. É a primeira vez que a população de bilionários ultrapassa a marca de 3.000. Elon Musk está no topo por mais um ano, com uma fortuna de US$ 342 bilhões.

A fortuna média agora é de US$ 5,3 bilhões, um aumento de US$ 200 milhões em relação a 2024. A Forbes usou os preços das ações e as taxas de câmbio de 7 de março de 2025 para este ranking.







Musk desbancou o francês Bernard Arnault, dono do império de luxo LVHM, que tem marcas como Louis Vuitton.

Apesar de passar muito mais do seu tempo (já dividido) à frente da DOGE, operação de redução de custos do governo Trump, o bilionário americano adicionou US$ 147 bilhões à sua fortuna no último ano, graças ao sucesso de sua empresa de foguetes SpaceX e sua firma de IA xAI - que ele fundiu com a sua gigante de mídia social X na semana passada.

Mesmo a Tesla, apesar de protestos recentes e uma venda no mercado de ações, está sendo negociada acima do valor de um ano atrás.

Mark Zuckerberg, da Meta (fortuna estimada: US$ 216 bilhões), ficou em segundo lugar. Jeff Bezos, da Amazon (US$ 215 bilhões), ficou em terceiro, seguido por Larry Ellison, da Oracle (US$ 192 bilhões). Arnault (US$ 178 bilhões), por sua vez, caiu para o quinto lugar, seu menor posto desde 2017, devido a uma queda nas ações de seu conglomerado de luxo.

Os Estados Unidos, com um recorde de 902 cidadãos bilionários, continuam a ter mais bilionários do que qualquer outro lugar do planeta. A China, com 516 (incluindo Hong Kong), continua em segundo lugar, e a Índia, com 205, ainda ocupa o terceiro.

Os novos bilionários somam 288. Entre os estreantes estão o roqueiro Bruce Springsteen (US$ 1,2 bilhão), o astro de cinema Arnold Schwarzenegger (US$ 1,1 bilhão de dólares) e o comediante Jerry Seinfeld (US$ 1,1 bilhão de dólares).

A lista tem ainda 406 mulheres, representando apenas 13,4% da lista, um pequeno aumento em relação a 13,3% no ano passado.

No geral, 67% da lista é composta por pessoas que fizeram suas próprias fortunas—ou seja, fundaram ou cofundaram suas empresas ou estabeleceram suas próprias riquezas, em vez de herdá-las—um aumento em relação a 66% em 2024. O bilionário mais jovem é o cofundador e CEO da Scale AI, Alexandr Wang (US$ 2 bilhões de dólares), que tem 28 anos.

Wang é um dos apenas 21 bilionários com 30 anos ou menos, incluindo Johannes von Baumbach (US$ 5,4 bilhões), um herdeiro de uma fortuna farmacêutica alemã de 19 anos, que agora é o bilionário mais jovem do mundo.

O bilionário mais velho, com 103 anos, é o magnata de seguros dos EUA George Joseph (US$ 1,9 bilhão), um dos quatro listados que atingiram a marca de um século de vida. A média de idade dos bilionários é de 66 anos.

