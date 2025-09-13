S�b, 13 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado13/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CARROS ELÉTRICOS

Número de eletropostos cresce no Brasil, mas distribuição é irregular e a maior parte ainda é lenta

Em agosto, país chegou a 16,8 mil pontos de recarga para veículos elétricos; quase metade está no Sudeste

Reportar Erro
Brasil encerrou agosto de 2025 com 16.880 pontos de carregamento de veículos elétricosBrasil encerrou agosto de 2025 com 16.880 pontos de carregamento de veículos elétricos - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Em meio ao crescimento das vendas de carros elétricos, o Brasil encerrou agosto com 16.880 pontos públicos e semipúblicos (em shoppings ou supermercados) de carregamento, segundo a última atualização feita pela Tupi Mobilidade, em parceria com a Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE).

A questão é que os carregadores rápidos, em que os motoristas levam de 20 minutos a uma hora para carregar os veículos, ainda são minoria no país. Outro ponto que chama a atenção é a distribuição irregular pelo Brasil, já que a região Sudeste concentra quase metade deles.

O levantamento mostrou que a rede total de carregadores no país cresceu 14% entre fevereiro e agosto, o que equivale a 2.053 novos pontos de recarga (eram 14.827 pontos em fevereiro).

Leia também

• Nissan testa frota de elétricos Ariya no Brasil em projeto de eletrificação

• Montadoras apoiam decisão que limita importação de carros elétricos

Quando se olha apenas o crescimento dos carregadores rápidos, houve um salto de 59% no mesmo período, mas eles representam apenas 23% do total (3.855). Já os carregadores lentos, onde o motorista leva de 5 horas a 12 horas para carregar a bateria, equivalem a 77% do total (13.025).

"A queda de custos dos equipamentos e a crescente demanda dos usuários por recargas de longa distância estão levando os operadores a priorizar investimentos em carregadores rápidos”, disse em nota Davi Bertoncello, diretor de Comunicação da ABVE e fundador da Tupi Mobilidade.

China tem 16,7milhões de pontos
Na China, que está na vanguarda da eletrificação com 37 milhões de veículos plug in já em circulação, o número de carregadores até julho de passado era de 16,7 milhões, sendo 56% rápidos. É uma proporção de um carregador para cada 2,2 veículos. No Brasil, a frota de veículos elétricos plug-in no Brasil totalizou 302.225 unidades em agosto, o que dá uma relação de 18 veículos por eletroposto.

Do total da frota brasileira, 44,5% (134.592 veículos) são 100% elétricos (BEV) e dependem totalmente dos carregadores. Outros 55,5% (167.633) são híbridos plug-in (PHEV) e têm dependência parcial da infraestrutura de recarga, pois também operam com motor a combustão.

Segundo especialistas, um dos obstáculos para a compra de carros elétricos puros pelos brasileiros é o medo da chamada 'pane seca', ou seja, ficar sem energia durante uma viagem por conta da falta de infraestrutra de carregamento — especialmente num país de tamanho continental como o Brasil.

Distribuição irregular
Atualmente, 1.499 municípios brasileiros contam com eletropostos públicos e semi-públicos, considerados os lentos e os rápidos. Na comparação com fevereiro eram 1.363, o que significa um crescimento de 10% na disponibilidade de infraestrutura. Mas dos mais de 16 mil pontos existentes no país, a região Sudeste tem metade desse número, com 7,9 mil pontos.

Já na região Nordeste, são 3,3 mil, enquanto na região Norte são apenas 437, o que revela as desigualdades dessa infraestrutura. A cidade de São Paulo tem 2,1 mil eletropostos, o Rio de Janeiro bateu em 963, enquanto capitais como Fortaleza e Salvador tem respectivamente 294 e 257.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter