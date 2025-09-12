A- A+

Número de empresas inadimplentes no país bate recorde e chega a 8 milhões, diz Serasa Experian No total, dívidas atrasadas somam R$ 193 bilhões; pequenas e médias empresas lideram a estatística

A inadimplência entre empresas no Brasil cresceu pelo sétimo mês consecutivo, este ano, e em julho atingiu 8 mihões de CNPJs, o que configura um recorde na série histórica.

Os números fazem parte do Indicador de Inadimplência das Empresas, elaborado pela Serasa Experian, empresa de informações financeiras e análise de dados. Os juros altos são apontados como principal fator deste cenário.

Na comparação com junho, mais 200 mil empresas entraram nesta situação, mostrou o levantamento. Na comparação anual, foram 1,1 milhão de CNPJs incluídos na lista de inadimplência.

O indicador considera inadimplente a empresa que possui pelo menos um compromisso vencido e não pago, apurado no último dia do mês de referência.

Tíquete médio da dívida subiu

O tíquete médio das dívidas também atingiu a máxima histórica da série: R$ 3.302,30 – com média de 7,3 dívidas por empreendimento. Juntas, todas as dívidas atrasadas somam R$ 193,40 bilhões.

A economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, explica que as empresas têm contraído cada vez mais dívidas com juros elevados. E a concessão de crédito mais restrita deixa o ambiente para renegociações de dívidas ainda mais restritivo.

"Observamos que o segundo semestre pode ser ainda mais crítico para os negócios, com as projeções de desaceleração na atividade econômica exercendo uma pressão ainda maior nos ganhos e na margem de lucro, principalmente para aquelas companhias de menor porte", diz a economista em nota.

O grupo das pequenas e médias empresas foi o mais impactado pela inadimplência, segundo o indicador.

Elas representam 7,6 milhões do total de CNPJs afetados. Juntas, as pequenas e médias empresas concentraram 54 milhões de dívidas negativadas, somando R$ 174,1 bilhões.

De acordo com o indicador, o setor de Serviços concentrou a maior fatia dos CNPJs negativados em julho, respondendo por 54,1% do total.

Na sequência, apareceram as empresas do Comércio (33,7%), seguidas por Indústria (8,0%). Empresas do ramo financeiro e do terceiro setor representaram 3,2% das empresas inadimplentes, enquanto o setor primário completou a lista com 1%.

A maioria das dívidas atrasadas dessas empresas foi contraída no setor de Serviços (31,8%), seguido por Bancos e Cartões (19,8%).

Em números absolutos, os estados do Sudeste concentraram o maior volume de empresas devedoras (4,1 milhões), seguidos pela região Sul (1,2 milhão).

