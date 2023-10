A- A+

A população acima de 65 anos em Pernambuco mais que dobrou nos últimos 42 anos. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que divulgou, nesta sexta-feira (27), o recorte da população por idade e sexo, a partir dos dados colhidos no Censo Demográfico 2022.



De acordo com o documento, em 1980, 4,5% dos pernambucanos tinham 65 anos ou mais. Em 2010, o número passou para 7,4%, já em 2022, a faixa etária contabilizou 10,2% da população. Ou seja, entre 1980 e 2022, o percentual mais que dobrou.



Simultaneamente ao alargamento do topo da pirâmide populacional, ocupado pela população idosa, o que indica crescimento desta população, os dados apontam para o estreitamento da base, onde estão crianças e adolescentes, faixa etária que vem diminuindo no Estado, quando comparados os últimos levantamentos do IBGE.



Em Pernambuco, o grupo de 0 a 14 anos representava 41,8% da população em 1980. Em 2010, o percentual caiu para 25,7%, já em 2022, o Censo Demográfico registrou 20,9% de pernambucanos na faixa etária. Ou seja, o número diminuiu pela metade em 42 anos. Confira o gráfico:

“O estreitamento da base da pirâmide e o alargamento do seu topo são fluxos que caracterizam uma população em envelhecimento e resultam da relação entre o processo de redução da fecundidade e mortalidade e variação do saldo migratório da população, ao longo dos anos”, informou o IBGE.



Confira tabela com proporção de grupos de idade específicos na população residente total em Pernambuco (1980 a 2022):

Índice de envelhecimento:

Em Pernambuco, há 48,7 idosos para cada 100 crianças. É o que mostra o índice de envelhecimento do Censo 2022, com recorte da população com 65 anos ou mais em relação à faixa etária de 0 a 14 anos.



De acordo com o IBGE, quanto maior o valor do indicador, mais envelhecida é a população. Em 2022, o índice em Pernambuco chegou a 48,7. Em 2010, o número era de 28,8 no Estado.



Quando analisado os municípios, aquele com o maior índice de envelhecimento em Pernambuco é Frei Miguelinho, no Agreste, com 80,4 idosos para cada 100 crianças.



Ocupando o segundo e terceiro lugar, estão as cidades de Salgadinho e Sairé, também no Agreste, ambos com índice de 77 idosos para cada 100 crianças.

Já na lista dos municípios com o menor índice de envelhecimento no Estado estão Toritama, no Agreste, ocupando o primeiro lugar, com 21,7; Inajá, no Sertão, em segundo, com 22,8; e Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, em terceiro lugar, com índice de 25,8 idosos para cada 100 crianças.



Confira tabela de municípios de Pernmabuco com os cinco maiores e cinco menores índices de envelhecimento:

