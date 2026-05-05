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BRASIL Número de inadimplentes chega a 82,8 milhões em março, alcançando novo recorde, mostra Serasa Pesquisa da Serasa mostra que 49% da população adulta está com dívidas em atraso

O número de pessoas com dívidas em atraso já chegava a 82,8 milhões em março deste ano, alcançando novo nível recorde, e chegando a 49% da população adulta, de acordo com o Mapa da Inadimplência do Brasil.

Os números mostram que são cerca de 338,2 milhões em dívidas, que somam um valor total de R$ 557 bilhões. Já o valor médio de dívidas por pessoa chega a R$ 6.728,51, enquanto o valor médio de cada dívida fica em R$ 1.647,64.





Do total de dívidas em atraso, 47% das dívidas dos brasileiros está concentrada no setor financeiro, sendo 27,3% de bancos e cartão de crédito, 20,2% financeiras no geral. Por outro lado, 21% foram contraídas em contas básicas, como água, luz e gás, e 11,5% são de serviços.

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