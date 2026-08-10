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Banco Central Número de instituições participantes do Pix cresceu 5,6% em 2025, revela BC De acordo com o documento, no ano passado o segmento de instituições de pagamento (IPs) apresentou a maior participação na quantidade de transações na ótica pagadora (50%) - um aumento de 3,7 pontos porcentual em relação a 2024

O Pix encerrou 2025 com 926 instituições participantes. Um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior. Os dados constam na segunda edição do Relatório de Gestão do Pix, publicado nesta segunda-feira, 10, pelo Banco Central.

De acordo com o documento, no ano passado o segmento de instituições de pagamento (IPs) apresentou a maior participação na quantidade de transações na ótica pagadora (50%) - um aumento de 3,7 pontos porcentual em relação a 2024. O segundo maior segmento foi composto pelos bancos múltiplos, com participação de 35% - queda de 2,1 pontos porcentuais em relação a 2024.

"Vale destacar que em 2020, os bancos múltiplos representavam 55,8% da quantidade de transações e as instituições de pagamento, 25,5%. Essa desconcentração ao longo do tempo demonstra claramente os efeitos benéficos do aumento da competição no setor financeiro proporcionada pelo Pix", afirma o relatório.

Com relação à participação no valor das transações, o segmento de bancos múltiplos seguiu com a maior participação em 2025 (61,3%), mas ficou 0,4 ponto porcentual abaixo do ano anterior. Já as IPs ficaram em segundo lugar, com participação de 21,3% - um aumento justamente de 0,4 ponto em relação a 2024.

"Houve uma mudança ao longo do tempo, considerando que em 2020 os bancos múltiplos representavam 74,5% do valor das transações Pix e as IPs 9,7%. Contudo, nos últimos dois anos, houve certa estabilização nesses dois segmentos, e começou a crescer a relevância, ainda que a taxas baixas, de outros tipos de instituição, entre elas as sociedades de crédito direto e as sociedades de crédito, financiamento e investimento", observa o BC.

Segundo a autoridade monetária, os dados mostram uma diferença na participação dos principais segmentos por quantidade e valor de transações. As IPs tendem a atuar em maior quantidade de transações de valores mais baixos, ao contrário dos bancos incumbentes, detalha.

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